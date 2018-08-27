Названа вероятная причина пожара в детском лагере под Хабаровском
- 23 июля 2019, 11:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В экстренных службах Хабаровского края назвали вероятную причину пожара в детском палаточном лагере, сообщает РИА Новости.
Возможно, что пожар произошел из-за неисправного обогревателя.
Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий, — приводит агентство слова представителя экстренных служб региона.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По последним данным, в результате трагедии пострадали 12 человек, из них семеро детей. Один ребенок погиб.
Как ранее сообщал «Ридус», трое из пострадавших детей находятся в состоянии комы.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал журналистам, что в больнице, где находятся пострадавшие дети, для их родителей выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи.
Во время пожара в палаточном лагере, произошедшего вечером в понедельник, 22 июля, к моменту прибытия спасателей сгорели 20 палаток из 26. Всего в лагере находилось 189 детей.
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