найти ×
   
  • USD +0.15
    63.13
  • EUR -0.02
    70.64
СохранитьСохранено0
×

00952

Названа вероятная причина пожара в детском лагере под Хабаровском

Small default
© МЧС

© МЧС

В экстренных службах Хабаровского края назвали вероятную причину пожара в детском палаточном лагере, сообщает РИА Новости.

Возможно, что пожар произошел из-за неисправного обогревателя.

Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий, — приводит агентство слова представителя экстренных служб региона.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По последним данным, в результате трагедии пострадали 12 человек, из них семеро детей. Один ребенок погиб.

Как ранее сообщал «Ридус», трое из пострадавших детей находятся в состоянии комы.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал журналистам, что в больнице, где находятся пострадавшие дети, для их родителей выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи.

Во время пожара в палаточном лагере, произошедшего вечером в понедельник, 22 июля, к моменту прибытия спасателей сгорели 20 палаток из 26. Всего в лагере находилось 189 детей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
16038555читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

34617886читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

01553144читать позжечитаю позже