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Трое пострадавших при пожаре под Хабаровском детей впали в кому

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© МЧС

© МЧС

Три ребенка, пострадавшие во время пожара в палаточном лагере туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в состоянии комы.

Об этом заявил журналистам глава региона Сергей Фургал, побывавший на месте пожара и встретившийся с родителями пострадавших детей.

Он также рассказал, что один ребенок погиб, а еще один госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние — между средней тяжестью и удовлетворительным.

Губернатор отметил, что в больнице для родителей выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи.

Идут прямые консультации с ведущими центрами страны. Я знаю, что должен вылететь ведущий специалист по ожогам из Нижнего Новгорода, — приводит «Интерфакс» слова губернатора Хабаровского края.

Всего, по данным МЧС, во время пожара пострадали девять человек: четверо детей и пять взрослых.

Как сообщал «Ридус», во время пожара в палаточном лагере к моменту прибытия спасателей сгорели 20 палаток из 26. Всего в лагере находилось 189 детей.

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