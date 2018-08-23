Трое пострадавших при пожаре под Хабаровском детей впали в кому
- 23 июля 2019, 09:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Три ребенка, пострадавшие во время пожара в палаточном лагере туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в состоянии комы.
Об этом заявил журналистам глава региона Сергей Фургал, побывавший на месте пожара и встретившийся с родителями пострадавших детей.
Он также рассказал, что один ребенок погиб, а еще один госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние — между средней тяжестью и удовлетворительным.
Губернатор отметил, что в больнице для родителей выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи.
Идут прямые консультации с ведущими центрами страны. Я знаю, что должен вылететь ведущий специалист по ожогам из Нижнего Новгорода, — приводит «Интерфакс» слова губернатора Хабаровского края.
Всего, по данным МЧС, во время пожара пострадали девять человек: четверо детей и пять взрослых.
Как сообщал «Ридус», во время пожара в палаточном лагере к моменту прибытия спасателей сгорели 20 палаток из 26. Всего в лагере находилось 189 детей.
Войти через социальные сети: