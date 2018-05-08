Вакарчук предложил избавиться от двойных стандартов в отношении России

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что будет добиваться утверждения Верховной радой закона об отношениях между Украиной и Россией, который бы четко регламентировал поведение украинцев в отношении «страны-агрессора».

«Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие — напротив — активно гастролируют в России», — заявил он изданию «Укринформ».

«Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что — нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом», — пояснил свою мысль Вакарчук.



Напомним, 21 июля 2019 года на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы, которые были признаны состоявшимися. После обработки 85,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,93% голосов избирателей, партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,93%, партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,29%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко — 8,14%, а «Голос» Святослава Вакарчука — 6,03%.

Ранее Вакарчук уже призывал сформировать последовательную политику в отношении России без двойных стандартов. «Мы не понимаем, торговать можно или нет с Россией, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо», — объяснял он свою идею. В то же время, он потребовал приравнять к государственной измене переговоры с Москвой за спиной у официального Киева и предложил наказывать за подобные действия лишением свободы на 13−15 лет.