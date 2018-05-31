Вакарчук призвал разработать закон об отношениях с Россией

Лидер недавно созданной украинской партии «Голос», фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что Украине необходимо сформировать последовательную политику в отношении России.

Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду наконец разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором, — сказал музыкант и политик в интервью украинскому телеканалу ICTV.

Вакарчук отметил, что переговоры и обмен мнениями всегда необходимы, потому что без них «ничего не будет двигаться с места».

Но дипломатические переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате, — добавил музыкант.

Он убежден, что необходимо сформировать целостную украинскую политику относительно России, без двойных стандартов:

У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем, торговать можно или нет с Россией, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо.

Как сообщал «Ридус», в середине мая Вакарчук объявил о создании партии «Голос», с которой он планирует участвовать в парламентских выборах. Выборы в Верховную раду Украины должны состояться в октябре нынешнего года. Пользователи Сети посмеялись над инициативой музыканта.