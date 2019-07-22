ЦИК Украины обработал треть протоколов

Центризбирком Украины опубликовал промежуточные результаты выборов в Верховную раду по результатам обработки трети протоколов.



Президентская партия «Слуга народа», согласно обновленным данным, получает 42,15% голосов. «Оппозиционная платформа — За жизнь» показывает себя несколько лучше прогнозов — 12,7%. «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 8,72%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,17%, «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 6,41%, передает «Интерфакс».

Напомним, по партийным спискам прошедшие в Верховную раду партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах. По данным ЦИК, кандидаты от президентской партии выигрывают в 117 одномандатных округах, еще в 51 округе побеждают самовыдвиженцы.

Чтобы получить в Раде однопартийное большинство, сторонникам президента Владимира Зеленского необходимо получить 226 депутатских мест. В противном случае в парламенте может быть образована правящая коалиция. Для получения конституционного большинства (две трети всех депутатов Рады) «Слуге народа» придется заключать союз с партиями Тимошенко и Вакарчука.

«Драфт коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены», — заявил прессе глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. От сотрудничества с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко и «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука в окружении Зеленского открестились. Ожидается, что официально переговоры по созданию правящей коалиции начнутся на следующей неделе.

Ранее стало известно, что, по данным первых экзитполов, в Верховную раду Украины проходят пять партий. «Слуга народа», согласно опросам, наберет от 42,7% до 44,4%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — от 11,5% до 12,5%, «Европейская солидарность» — от 8,5% до 8,9%, «Батькивщина» — от 7,7% до 8,5%, а «Голос» — от 6% до 6,5%.

После оглашения этих данных президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетами деятельности его партии «Слуга народа» прекращение военного конфликта в Донбассе и возвращение пленных.

В Центризбиркоме страны сообщили о явке на выборы 49,39% граждан Украины, имеющих право голоса.