Фейки недели: экс-министр Михаил Абызов стал членом секты царебожников

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Всё смешалось в доме Поклонской…

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и её муж, глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев, который прославился стихами о детородном органе Алексея Навального, стали фигурантами наиболее странных новостей уходящей недели.

Всё началось с публикации в telegram-канале издания Ura.ru. Сообщалось, что Поклонская перестала поддерживать контакты с сектой царебожников и её идеологом отцом Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

По словам источника из окружения Поклонской, на который ссылаются журналисты, депутат связалась с царебожниками благодаря влиянию её бывшего мужа, екатеринбургского прокурора Андрея Красильникова.

Он и сейчас постоянно приезжает в монастырь к Сергию, хотя сам живет в Москве. Но после того, как они расстались, а потом Наталья вышла снова замуж за Ивана Соловьева, она у Сергия больше не бывает, — заключил источник.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе. Последователи Сергия считают, что расстрел большевиками последнего императора России Николая II — это искупление некоего «греха неверности русского народа». Царебожники призывают россиян к всенародному покаянию за убийство Николая II.

Наталья Поклонская отреагировала на публикацию Ura.ru весьма жестко. Она заявила, что новость под «смачным» заголовком «Поклонская подтвердила разрыв с сектой екатеринбургских царебожников» является клеветой, и пригрозила журналистам судебным иском.

А вот нынешний муж Натальи Поклонской Иван Соловьев якобы рассказал корреспонденту EADaily, что публикация о разрыве парламентария с сектой царебожников — вовсе не фейк и не клевета, а «достаточно объективная информация».

Человек медийный, популярный и востребованный людьми, а если он занимает ещё и высокую должность, неизбежно становится объектом для возможного использования со стороны различных не вполне чистоплотных особ, ищущих расширения своего влияния, — приводит портал изречение Соловьева.

Наталья Поклонская, добавил супруг депутата, некогда «угодила в духовную ловушку», но сейчас все эти напасти давно позади.

Вероятно, комментарий Соловьева изданию EADaily — очередная выдумка прессы. Однако, если уважаемый глава аппарата российского омбудсмена действительно произнес эти слова, то врет, получается, уже сама Наталья Поклонская, обвиняя URA.ru и другие СМИ в клевете.

Абызов начал сдавать подельников

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по подозрению в коррупции, будто бы пошел на сделку со следствием и начал сдавать своих подельников, среди которых значится бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, писали различные политические telegram-каналы в пятницу, 19 июля.

«Что касается Аркадия Дворковича, то речь здесь идет о хищениях в финансировании фонда „Сколково“ в период 2012—2018 годах. Еще в этом деле фигурируют фамилии экс- министра образования Дмитрия Ливанова, экс-замминистра Александра Климова, экс-директора департамента Министерства образования Александра Соболева, экс-директора департамента Министерства образования Натальи Золотаревой, экс-директора департамента Министерства образования Сергея Салихова», — утверждает автор канала «Кремлевский безБашенник».

С опровержением этих данных выступил адвокат Абызова Александр Аснис. Публикации в telegram-каналах защитник назвал фейком.

По словам Асниса, Михаил Абызов был допрошен по собственному ходатайству. Бывший чиновник, заявил в интервью РБК адвокат, акцентировал во время допроса внимание на нескольких «принципиальных вещах».

«Во-первых, за четыре месяца следствия ему так и не разъяснили обвинение, о чем он много раз просил. Он готов давать подробные показания, если следствие точно сформулирует обвинение, как этого требуют УК и УПК. Во-вторых, в той части, в которой обвинение ему понятно, он себя не признает виновным абсолютно», — цитирует РБК Асниса.

В начале июля Басманный суд наложил арест на банковские счета Михаила Абызова, где хранится 121,7 миллиона евро. А в мае в квартире бывшего министра полицейские нашли наркотики.

Жесткая посадка «Сухого»

И в заключение — очередной инцидент с самолетом Sukhoi Superjet-100. «Телепрограмма» сообщила о жесткой посадке авиалайнера компании «Аэрофлот», следовавшего из Оренбурга в Москву, в аэропорту Шереметьево. Никто из пассажиров не пострадал, но удар о взлетно-посадочную полосу был настолько сильным, что на борту выпали кислородные маски.

Авиакомпания «Аэрофлорт» новость «Телепрограммы» опровергла.

«Это очередной фейк», — сказали в пресс-службе перевозчика.

5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как экипаж сообщил о попадании в самолет молнии.

При посадке лайнер ударился о землю, из-за чего подломилась стойка шасси, пробив топливный бак. В результате самолет загорелся. В пожаре погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.