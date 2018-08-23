Муж Поклонской объяснил, зачем он посвятил стихи «причиндалу» Навального

Депутат Госдумы Наталья Поклонская презентовала в Москве книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст». В своем автобиографическом труде Поклонская рассказывает о событиях 2014 года, когда Крым стал частью России.

«Конечно же, в книге я попыталась затронуть те эпизоды, которые, на мой взгляд, являются самыми яркими, в которых оставили след обычные люди. Преданные и храбрые люди. Я говорю о своих прокурорах Республики Крым, я говорю об обычных крымчанах, я говорю о тех, кого с нами нет. Есть те, кто погиб. В частности, есть эпизод про героя „Крымской весны“ Юрия Геннадьевича Жеребцова. Он многое сделал. Он не получил благодарностей, медалей и орденов. Он погиб. Но он остался в сердцах людей и прокуроров, которые честно шли и завоевывали свое право на жизнь», — сказала Поклонская во вступительной речи.

Вместе с Натальей Владимировной в презентации участвовал её муж и соавтор Иван Соловьев. Он рассказал, что в книге читатель найдет не только истории о героизме крымчан, но и подробности личной жизни Натальи Поклонской.



Наталья очень неохотно распространяется о своей частной жизни, поэтому уговорить её опубликовать некоторые фотографии из личного архива было непросто. Но все же они увидели свет, и теперь каждый может лицезреть фотографии Натальи Владимировны, отражающие её детство и юность. Я думаю, любой желающий сможет найти в книге ответы на вопросы относительно личной жизни Натальи Владимировны. Ну, а кто не найдет, для того мы напишем следующую книжку, — пояснил Соловьев.

Ранее появилась информация, что в книге Поклонской также есть «компромат на некоторых депутатов Госдумы». Глава ФБК Алексей Навальный отнесся к данному заявлению очень скептически. Комментируя высказывание Поклонской на своем канале в YouTobe, Навальный окрестил депутата «Натусиком-крохотусиком»:



«Натусик-крохотусик насобирала какой-то компроматик на депутатов Госдумы и написала об этом в книге. Я прошу Наталью Поклонскую огласить весь список таких депутатов. Мы ждем, что их изгонят из Государственной Думы».

В отместку Иван Соловьев сочинил стихотворение о детородном «причиндале» Алексея Навального. Произведение называется «У Лехи — крохотусик»… Муж героини «Крымской весны» продекламировал его во время общения с почитателями Натальи Поклонской в Ливадийском дворце.

— Почему вы написали стихотворение о том, что находится у Алексея Навального ниже пояса? — поинтересовался корреспондент «Ридуса» у Соловьева. — Почему вы не написали, допустим, о дуэли с оппозиционером на опушке березовой рощи?

— Дуэль можно делать только с человеком благородным. Но если человек оскорбляет и мерзко себя ведет, это просто неуважение к женщине, а потому ответ был ниже пояса.

— Вы, получается, считаете, что Алексей Навальный недостоин дуэли. Но ведь генерал армии Золотов…

— То, что есть у Виктора Васильевича, это его история. А моя история… Я вижу то, что этот человек неуважительно отнесся к моей жене.

— Да, он выразился, надо признать, фамильярно.

— Соответственно, моя реакция была ровно такая, какая она была. Если человек и дальше будет позволять себе оставаться с отсутствием мужских качеств… Всегда нужно оставаться мужчиной. Во всех ситуациях. Если бы он использовал корректные формулировки… А то «Натусик-крохотусик»… Вот он и получил «крохотусика» в обратную сторону.