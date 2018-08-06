Самолет «Аэрофлота» загорелся во время экстренной посадки в Шереметьево
- 05 мая 2019, 18:57
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Москва — Мурманск, загорелся во время экстренной посадки в аэропорту Шереметьево. Информацию об инциденте подтвердил ТАСС.
По предварительным данным, причиной возвращения рейса в аэропорт отправления могли стать возникшие после взлета проблемы со связью. Поднявшись в воздух, самолет развернулся, запросив экстренную посадку.
В момент приземления на борту лайнера неожиданно вспыхнул пожар, сообщает Mash.
По одной из версий, при соприкосновении с землей самолет развернуло, повредившиеся шасси пробили топливные баки воздушного судна. Вместе с тем могло произойти возгорание одного из двигателей.
Согласно сведениям ТАСС, пожар начался еще во время полета, что и стало причиной для совершения экстренной посадки.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево, рейс выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100. Сейчас с ним «проводится аварийно-спасательная работа».
В данный момент пылающий борт окружен спасательной техникой, сотрудники экстренных служб пытаются потушить огонь. Параллельно проводится эвакуация пассажиров.
Тем временем в Сети появились первые видео инцидента.
Напомним, неделей ранее экстренную посадку в аэропортах отправления совершили сразу два Superjet 100 компании «Аэрофлот».
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