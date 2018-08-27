Долгое ожидание пиццы принесло семейной паре миллион долларов

Американские супруги из штата Вирджиния Мэри Хит (Mary Heath) и Джеймс Бранк (James Brunk) в тот день заехали в кафе, чтобы заказать пиццу. Кассир сказал, что им придётся подождать, пока она приготовится. Чтобы скоротать время, пара отправилась в соседний магазинчик Blue Ridge и там решила купить лотерейный билет Double Cash Doubler. Супруги соскребли с билета защитный слой на улице и, обнаружив выигрыш в 1 миллион долларов, бросились обратно в магазин, чтобы убедиться в своей победе.

За неделю до этого мой муж сказал мне: вот увидишь, я скоро сорву джекпот. Так и случилось! Мы плакали, как младенцы, когда нам подтвердили победу! Выигрышный билет мы спрятали в ящике с носками, пока не поехали с ним в штаб-квартиру лотереи за деньгами, — рассказала Мэри изданию UPI.

Супруги сказали, что они планируют использовать свой выигрыш, чтобы выбраться из долгов и купить дом.

Ранее «Ридус» рассказывали о супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.

Также мы писали, как обладателя джекпота в 30 миллионов долларов обязали разделить выигрыш с бывшей женой. Судебные тяжбы по этому вопросу длились несколько лет.

Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

А ещё мы писали, как одна семейная пара трижды срывала лотерейный джекпот в миллион долларов. А вы говорите, что молния не бьёт дважды в одно место.