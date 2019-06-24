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Победителя лотереи обязали разделить 30 миллионов долларов с бывшей женой

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  • 24 июня 2019, 17:39
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Житель американского штата Мичиган Рич Зеласко (Rich Zelasko) выиграл в лотерею Mega Millions крупный джекпот размером 30 миллионов долларов, что составляет примерно 1 миллиард 896 тысяч рублей. Произошло это счастливое событие в 2013 году, когда мужчина находился в процессе развода с женой Мэри Бет Зеласко (Mary Beth Zelasko).

Узнав о выигрыше почти бывшего мужа, женщина подала в суд, заявив, что имеет право на половину джекпота. Судебные тяжбы, по сообщению издания UPI, длились несколько лет и завершились только в этом году, когда апелляционный суд окончательно признал лотерейные деньги совместной семейной собственностью, поскольку бракоразводный процесс на момент выигрыша не был полностью завершён, и обязал победителя поделить деньги с бывшей женой.

Ранее «Ридус» рассказывали о супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.

Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

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