найти ×
   
  • USD -0.12
    64.42
  • EUR -0.12
    71.84
СохранитьСохранено0
×

10782

Семейная пара трижды сорвала лотерейный джекпот в миллион долларов

Small dd3dc5f883
  • 22 мая 2019, 20:10
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Удачливые супруги из американского штата Массачусетс третий раз за последние пять лет выиграли в лотерею миллион долларов. Джанет Пфлаумер-Филлипс (Janet Pflaumer-Phillips) из города Лейквилль рассказала изданию UPI, что купила лотерейный билет Diamond Millions за 30 долларов и сразу поняла, что сорвала крупный куш.

Ранее удача улыбнулась её мужу Кевину (Kevin). Мужчина выигрывал миллионные джекпоты дважды — в апреле 2014 года и сентябре 2016 года. Пара заявила, что этот выигрыш пойдёт на помощь семье и друзьям.

Ранее «Ридус» рассказывали о супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.

Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
171437914читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
454047464читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

13455636читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9033413читать позжечитаю позже