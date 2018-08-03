Семейная пара трижды сорвала лотерейный джекпот в миллион долларов

Удачливые супруги из американского штата Массачусетс третий раз за последние пять лет выиграли в лотерею миллион долларов. Джанет Пфлаумер-Филлипс (Janet Pflaumer-Phillips) из города Лейквилль рассказала изданию UPI, что купила лотерейный билет Diamond Millions за 30 долларов и сразу поняла, что сорвала крупный куш.

Ранее удача улыбнулась её мужу Кевину (Kevin). Мужчина выигрывал миллионные джекпоты дважды — в апреле 2014 года и сентябре 2016 года. Пара заявила, что этот выигрыш пойдёт на помощь семье и друзьям.

Ранее «Ридус» рассказывали о супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.

Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.