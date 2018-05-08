Новая глава Еврокомиссии решила наладить диалог с Россией санкциями

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совмещения режима антироссийских санкций и диалога с Москвой.

«Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу», — заявила она в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Кремль не прощает никакой слабости. Исходя из нашей позиции силы мы должны сохранять санкции и в то же время предлагать диалог», — отметила фон дер Ляйен.



Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС совершенствуется в борьбе против «клеветнических кампаний и кампаний в социальных сетях, подпитываемых фейк-ньюз». «Наша привилегия, как демократии, в том, чтобы отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытой дискуссией», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Будучи министром обороны Германии, фон дер Ляйен говорила о необходимости вести диалог с Москвой с позиции силы. «Президент Путин не воспринимает никакой слабости. Признание или снисхождение не сделают его более дружественным», — предупреждала она.

Напомним, экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен была избрана председателем Еврокомиссии — высшего органа исполнительной власти Европейского союза — 16 июля 2019 года, став первой в истории ЕС женщиной на столь высоком посту. За время работы министром обороны фон дер Ляйен показала себя феминисткой и поборницей интересов Европы, а также сторонницей использования военного блока НАТО для защиты европейских стран от России.

Ранее о том, что для стран Запада единственным приемлемым вариантом сосуществования с Россией является не двухсторонний отказ от политики силы, а ее полная капитуляция, «Ридусу» объяснял итальянский политолог Орацио Мария Гнерре.

Что касается санкций, то эта угроза остается для России актуальной. Неделю назад Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая обговаривает механизм введения и снятия санкций в отношении российского суверенного долга.