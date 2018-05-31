Конгресс США припугнул Россию санкциями против госдолга

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая обговаривает механизм введения и снятия санкций в отношении российского суверенного долга.

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», — заявил в ходе слушаний представитель Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман.

«Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация [США] придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом», — цитирует Шермана РИА Новости.



В целом проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, пока не одобрен — дискуссии вокруг этого документа в последние годы затягиваются из-за разногласий между Конгрессом и президентом США Дональдом Трампом.

Новые санкции против России могут прекратить наметившееся укрепление рубля из-за планов властей США по девальвации доллара. О необходимости ослабления национальной валюты президент Дональд Трамп начал говорить сразу после появления в Белом доме, но лишь сейчас в ФРС оказались готовы пойти ему навстречу. Председатель ФРС Джером Пауэлл на днях заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле. В результате рубль резко подорожал на торгах днем 10 июля, укрепившись на 70 копеек по отношению к доллару, а 11 июля продолжил рост.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему новые санкции для России в долгосрочной перспективе означают дальнейшее наращивание технологического отставания и потерю конкурентоспособности на мировом рынке.