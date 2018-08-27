Новым главой Еврокомиссии избрана многодетная феминистка

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Еврокомиссии — высшего органа исполнительной власти Европейского союза, став первой в истории ЕС женщиной на этом высоком посту. Соответствующее решение большинством голосов утвердил Европарламент.

Согласно опубликованным результатам, «за» кандидатуру фон дер Ляйен проголосовали 383 парламентария при 374 необходимых для принятия решения. «Против» высказались 327 человек, 22 воздержались, сообщает kp.ru.

«Благодарю вас за оказанное мне доверие. Доверяя мне, вы показываете уверенность в единой Европе. Давайте же будем работать вместе конструктивно», — сказала фон дер Ляйен евродепутатам. В связи с новым назначением от поста министра обороны ФРГ она отказалась.



За время работы министром обороны Германии Урсула фон дер Ляйен показала себя феминисткой и поборницей интересов Европы, а также не раз критиковала политику президента США Дональда Трампа. Так, в 2016 году во время визита в Саудовскую Аравию она отказалась надевать хиджаб, что не понравилось многим арабам. «Я уважаю обычаи вообще и обычаи конкретной страны в частности. Но ни одна женщина в моей делегации не наденет хиджаб. Женщины, как и мужчины, имеют право выбирать, что им надеть», — ответила им министр.

В том же году Урсула фон дер Ляйен упрекнула президента США за его скептический взгляд на положение дел в НАТО, призвав Дональда Трампа выполнять обязательства по обороне Европы от возможной агрессии со стороны России. «Дональд Трамп должен четко сказать, на чьей он стороне. На стороне справедливости, мирного урегулирования и демократии, или же ему все равно, и он проявляет жест мужской дружбы», — отметила она особенности характера американского лидера, посоветовав Трампу «не воспринимать НАТО как бизнес».

Позже Урсула фон дер Ляйен отказалась признавать за Германией «огромный долг» перед НАТО и Соединенными Штатами Америки, о котором заявил Дональд Трамп. «В НАТО нет счета должников», — подчеркнула она.

Внимания заслуживает и личная жизнь фон дер Ляйен. Она замужем за профессором медицины Хайко фон дер Ляйеном из древнего графского рода и в этой семье семь детей. Возможно, поэтому во время работы в федеральном правительстве Германии Урсула занималась по большей части социальными вопросами, в том числе борьбой за повышение рождаемости и введение большего числа женщин в топ-менеджмент немецких компаний. Несмотря на это, ей удалось стать первой женщиной, возглавившей Минобороны Германии.