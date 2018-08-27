Провокационные купальники из изоленты снова вошли в моду

Купальники из клейкой ленты были в моде в прошлом году, и похоже, что 2019 год не станет исключением. Провокационные бикини, которые нужно буквально наклеивать на тело, создал дизайнер Джоэл Альварез (Joel Alvarez) для американского модного дома Black Tape Project. Он начал свои эксперименты с изолентой больше десяти лет назад и с тех пор заметно преуспел:



Однажды в 2008 году я был фотографом-новичком и работал с одной моделью, которая предложила мне использовать изоленту для последнего фото. Я, честно говоря, понятия не имел, почему она хотела этого, но, чтобы сделать её счастливой, я попытался использовать эту клейкую ленту в качестве предмета гардероба. По сути, я просто обмотал её чёрной изолентой! Когда я закончил, она была похожа на две палки рождественской ветчины, завернутые в резину. Я бы никогда не показал вам эти изображения. Однако в моей голове возникла идея развить данный стиль.

В своих первых экспериментах Альварез использовал чёрные полоски скотча, затем поделил их на осколки и покрасил в золотой цвет, позже на моделях можно было увидеть синие, серебристые, а также зелёные наряды. В этом году в линейку включены бикини розовых, голубых, сиреневых и других расцветок.



Сейчас модели в купальниках из изоленты выходят на подиумы на модных показах, тысячи девушек мечтают примерить необычный наряд, в Instagram на страничку бренда подписаны почти 360 тысяч человек. В Сети тем временем по-разному оценивают смелое творчество мастера. Одни пользователи считают это извращением, другие — искусством.

Насколько больно это удалять?

Выглядит ОЧЕНЬ больно.

Боже, вы превратили изоленту в нечто невероятное!

Ух ты, это настоящее ИСКУССТВО!

Что вы думаете о таких купальниках? Рискнули бы примерить?

Ранее «Ридус» рассказывал, как новым трендом пляжной моды был объявлен купальник с принтом голой волосатой мужской груди. И выглядит этот писк моды весьма шокирующе.

Также мы писали, как модный дом Gucci выпустил купальник, непригодный для воды, и продавал его за 380 долларов. Что удивительно — продал.