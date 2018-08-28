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Купальник с огромными прорезями для ног ужаснул соцсети

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  • 24 мая 2019, 23:55
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернет-магазине британской марки Topshop появился слитный женский купальник с огромными прорезями для ног. Наряд обладает ярким рисунком с зеброй и апельсинами и прорезями для ног, которые заканчиваются в районе подмышек модели. Потенциальные покупательницы пришли в ужас от вычурного костюма и забросали бренд саркастическими комментариями.

Выглядит, как будто девушка надела купальник задом наперёд, — заметила одна пользовательница.
В это наверняка невозможно не то, что есть, а даже дышать, — возмутилась другая.

Скандальный купальник продаётся в сети магазинов Topshop за 40 фунтов стерлингов, что составляет около 2,5 тысяч рублей.

Ранее «Ридус» писал про бикини, в котором нельзя купаться, а также про купальник с принтом мужской волосатой груди.

А ещё мы сообщали, что в этом году в моду вновь вошли провокационные купальники из изоленты. Осмелитесь ли вы такое надеть?

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