США развязали против России визовую войну

Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в развязывании «визовой войны» и превращении виз в дипломатическое оружие. Так он прокомментировал конфликт вокруг проблем с въездом в Россию учителей Англо-американской школы в Москве.

«Американская сторона развязала против нас визовую войну», — цитирует Антонова ТАСС. По словам посла, комментировать проблемы с визами его вынудили действия должностных лиц США, которые перенесли обсуждение этой темы в публичное пространство. «Вообще, мы не являемся сторонниками решения такого рода деликатных проблем через средства массовой информации. Сегодня мы просто вынуждены обратиться к этой теме», — добавил Антонов.



Утверждения об отказе выдать визы работающим в Москве американским учителям российский дипломат категорически отверг. «То, что Россия отказала в визах учителям, — это ложь, ни одного отказа сделано не было», — подчеркнул посол.



Анатолий Антонов пояснил что Вашингтон негласно ввел систему визовых разменов с Россией, когда виза в США выдается российскому дипломату только в случае получения российской визы его американским коллегой. В результате дипломатический корпус обеих стран испытывает серьезные трудности в работе.

Посол подчеркнул, что российская сторона ранее шла на уступки при выдаче виз американцам из числа административно-технического персонала, но не получила взаимности. «При решении визовых схем мы выдаем американцам визы, а они — нет. Используются информационные средства, чтобы просто надавить на нас, выломать нам руки, заставить нас двигаться вперед без ожидания, без расчета на то, что мы получим какую-то взаимность с американской стороны. Это нечестно, некорректно», — подчеркнул Антонов.

Напомним, процесс выдачи виз в США россиянам почти полностью прекратился в 2018 году на фоне очередного ухудшения российско-американских отношений и высылки из Москвы занимавшихся оформлением виз дипломатов. В декабре стоимость многократной американской визы для граждан РФ выросла почти вдвое до 300 долларов США, а однократная подорожала до 160 долларов, но даже при своевременной и полной оплате ждать визу приходится по полгода и более без каких-либо гарантий положительного результата.

1 марта 2019 года Москва и Вашингтон пришли к договоренности о снижении сбора за все виды виз до 160 долларов, но быстрее выдавать визы в США не стали. Наоборот, контроль за желающими въехать в Соединенные Штаты россиянами ужесточился: помимо собеседования и сдачи отпечатков пальцев дипломаты стали требовать указывать ссылки на свои аккаунты в социальных сетях и изучать их содержимое.



В июле 2019 года посольство США в Москве и МИД РФ выступили в прессе с взаимными обвинениями по поводу проблем с выдачей российских виз учителям Англо-американской школы. Представитель МИД Мария Захарова фактически обвинила посла Джона Хантсмана во лжи, а также потребовала зарегистрировать школу в установленном порядке, но получила от посольства публичную отповедь.