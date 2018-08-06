Типичных пассажиров метро снова изобразили в смешных карикатурах

Недавно художник, известный в интернете под ником Martadello, решил нарисовать типичных пассажиров метрополитена, которых можно встретить там ежедневно. «Ридус» публиковал героев первой серии, которых представляли Подземный ковбой, Бабка с тележкой, Школьная орда, Изящный дед и Пакетчица. Забавные карикатуры имели большой успех среди интернет-пользователей, которые предложили свои варианты. Автор прислушался и представил публике вторую часть посетителей подземки, в которую вошли Ароматный курьер, Тоннельный бард, Кислый странник и другие.

Однако фантазия ни художника, ни комментаторов на этом не иссякла, поэтому на свет появилась третья часть юмористической серии о типичных пассажирах метро. Давайте посмотрим, может вы один из них?

1. Чумной торговец

Торгует всем, что может понадобиться рядовому пассажиру. От пластырей до чистящих средств. Цена, порой, настолько мала, что, кажется, будто бы он продал душу за эти безделушки.

2. Тактильный чужак

Обожает прислоняться ко всему живому. Даже если в вагоне никого, кроме вас, нет, он найдёт способ прижаться к вам поближе. Лучше сразу выходите на ближайшей станции.

3. Стальной гигант

Уникальное подземное явление. Занимает своим седалищем практически всю скамейку, рассчитанную на шестерых. Не пытайтесь влезть рядом — рискуете стать частичкой его тела.

4. Рюкзаконосец

Поговаривают, что когда поезд останавливается в тоннеле, он достаёт из своего рюкзака палатку и разводит костёр. Любит крутиться и приминать пассажиров своим огромным рюкзаком.

5. Случайный богач

По неведомой причине оказался в метро и всем видом пытается показать, что ему тут не место. Говорят, что если постоять рядом с ним, то ночью под подушкой найдёшь пять тысяч рублей.

Комментаторы обрадовались продолжению забавной серии и не только написали, что они об этом думают, но и снова предложили свои варианты:



У Богача просто его лимузин/самолёт на ремонте.

Или Лексус мамка постирала.

Жизненно, пять лет назад постоял рядом со Случайным богачом, нашёл под подушкой 8k, так больше того мужика не встречал

Сегодня ночью с парой богачей таких ехала, что забавно, мне сегодня дали зарплату с премией))

Ждём, когда Случайный богач взорвётся дождём из денег!

А Тактильный чужак, скорее всего, просто хочет что-то спереть у вас из сумки или кармана.

Или понюхать ваши волосы, фетишист.

Сальной гигант, тогда уж, а не Стальной.

По метро не катаюсь, но всё равно жиза! В электричках так же.

Весёлый контент, мне нравится

Нарисуй ещё представителей всяких странных субкультур, типа панков, эмо.

А где '"тихий красавчик'"?

И страшные (реально страшные) инвалиды, просящие мелочи.

Нарисуйте художников с громадными папками или тубусами, которые пачкают пассажиров незасохшей масляной краской с одежды.

Автор не будет рисовать сам себя

Еще не хватает понтовой телки. Вроде этого богача. Только смотрит на всех как на говно, недостойное упоминания.

Невероятные твари и где они обитают

А вы встречали таких персонажей в метро? А может, вы — один из них?

Кстати, этот иллюстратор уже рисовал, какими бывают дачники, тоже смешно получилось.

А вот другой художник считает, что на свете есть только два типа людей. Одни смотрят время на часах, другие — на смартфоне; одни доедают пиццу до конца, а другие — оставляют корочки; одни выплёвывают косточки от арбуза, другие — едят вместе с ними. И есть в этом зерно правды.