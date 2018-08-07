Типичных пассажиров метро снова нарисовали в смешных карикатурах

Недавно художник, известный в интернете под ником Martadello, решил нарисовать типичных пассажиров метрополитена, которых можно встретить там ежедневно. «Ридус» публиковал героев первой серии, которых представляли Подземный ковбой, Бабка с тележкой, Школьная орда, Изящный дед и Пакетчица. Забавные карикатуры имели большой успех среди интернет-пользователей, которые предложили свои варианты обитателей метро. Автор прислушался и представил публике новую юмористическую серию из пяти иллюстраций. Давайте посмотрим, что у него получилось, может, кого-то узнаете.

1. Ароматный курьер

Доставляет клиентам заказы, а пассажирам — мучения. Носит с собой сундук с сокровищами, о которых мечтает каждый. Как правило, у этих людей сильная воля либо слабое обоняние.

2. Тоннельный бард

Бередит душу и нервы пассажиров, исполняя шлягеры забытых времён. Иногда попадаются особи с современным репертуаром. Зарабатывает больше, чем ты.

3. Кислый странник

В основном встречается летом, когда жара не щадит никого. Наполняет вагон сомнительным ароматом и гнетущей атмосферой.

4. Повелительница хаоса

Превращает вагон в детскую площадку. Обычно находится в пассивном состоянии, но не дай бог вам косо взглянуть на её миньонов! В таком случае она в мгновение ока дестабилизируется и даже боги вас не спасут.

5. Местный житель

Хозяин подземки. Угнетает пассажиров одним своим видом. Чаще всего передвигается в личном вагоне, потому что остальные пассажиры не выносят столь сильной ауры.

Подписчики художника снова пришли в восторг от до смешного узнаваемых посетителей метро и предложили несколько вариантов для следующей серии иллюстраций.



Тут не хватает громко разговаривающего азиата.

Добавьте ещё двух подруг за 40—50+, которые сплетничают на весь вагон)))

А как же тёлочка в кедах Balenciaga, футболке Guggi с сумочкой Louis Vuitton с длиннюююющими ногтями?

Ещё успешный мужчина в костюме, который крутит на пальце ключи от тачки, чтобы все знали, что у него ЕСТЬ МАШИНА! Он успешный! Просто она в ремонте сейчас и всё такое.

Ещё мне часто встречаются подозрительные люди в масках.

Ну что, встречали таких персонажей в метро? А может, вы — один из них?

Кстати, этот иллюстратор уже рисовал, какими бывают дачники, тоже смешно получилось.



А вот один художник считает, что на свете есть только два типа людей. Одни смотрят время на часах, другие — на смартфоне; одни доедают пиццу до конца, а другие — оставляют корочки; одни выплёвывают косточки от арбуза, другие — едят вместе с ними. И есть в этом зерно правды.

