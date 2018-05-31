Типичных пассажиров метро изобразили в забавных карикатурах

Те, кто каждый день передвигается на метро, считают, что за такой общественный транспорт должны доплачивать им. И хоть новые вагоны оснащены кондиционерами, электронным табло, местом для зарядки телефонов и удобными сиденьями, люди в них ездят всё те же, что и в старых. Художник, известный в интернете под ником Martadello, решил нарисовать типичных пассажиров метрополитена, которых можно встретить там ежедневно. А может, вы один из них? Кстати, этот иллюстратор уже рисовал, какими бывают дачники, тоже смешно получилось. Теперь давайте рассмотрим персонажей из подземки.

1. Подземный ковбой

Частый гость подземки. Раздвигает ноги до небывалых широт и занимает всё пространство вокруг. Обычно его разум занят примитивными играми на планшете.

2. Пакетщица

Женщина с кучей пакетов, которые для неё как дети. Если не уступить ей место, она будет царапать вас пакетами до тех пор, пока вы не потеряете рассудок и не убежите.

3. Школьная орда

Малолетние представители подземки. Перемещаются группами. Привлекают внимание громкими колонками и яркой одеждой. Постарайтесь избегать их.

4. Изящный дед

Редкий представитель. Ломает мировоззрение пассажиров своим безупречным видом в сочетании с преклонным возрастом. Может увести вашу девушку.

5. Бабка с тележкой

Самый опасный обитатель подземелья. Если она зашла в вагон и вы не успели вскочить и уступить ей место — вы в беде! Вступать в диалог опасно для жизни.

Ну что, встречали таких персонажей в метро?

Интернет-пользователи, кстати, предложили добавить к типичным пассажирам ещё несколько экземпляров:

А как же яжматери сидящие с гордым видом, с мелким п***ком, вечно орущим и всем недовольным, если обидеть которого вступает в бой его мамка.

А как же алкоголики, от которых несёт на всё метро?

Про стриптизёров забыли. Мужики лет 50 без майки. В основном отпугивают аурой потняка. В целом безобидны, но если у них похмелье, на вас может быть наложено заклятие „ВОТ Я В ТВОИ ГОДЫ“.

Ароматный Джо. Не знает про существование дезодоранта, в душ ходит раз в месяц. Обычно садится именно рядом с тобой.

А как же музыканты-попрошайки, которые ходят по вагонам?

Ещё есть тётеньки, которые как бы сами себе говорят, но ты отчетливо слышишь: „Ух и уткнутся в свои телефоны, мира вокруг не видят, ну и времена, Сталина на них нет“ и т. п.

Нужен ещё курьер с огромным баулом осетинских пирогов, которыми несёт на весь вагон

А вот один художник считает, что на свете есть только два типа людей. Одни смотрят время на часах, другие — на смартфоне; одни доедают пиццу до конца, а другие — оставляют корочки; одни выплёвывают косточки от арбуза, другие — едят вместе с ними. И есть в этом зерно правды.