Сыктывкарский художник Прокопий Уляшов, публикующийся в соцсетях под ником Prokky, продолжает фантазировать на тему культового сериала «Игра престолов», превращая героев Мира Льда и Пламени в персонажей советских мультфильмов. «Ридус» уже публиковал Дейнерис Таргариен в роли Чебурашки, Джона Сноу в образе Пятачка, а Тириона Ланнистера в виде Карлсона. По многочисленным просьбам подписчиков, автор нарисовал вторую часть иллюстраций, в которых Кхал Дрого стал Бонифацием, Миссандея и Серый Червь — Мартышкой и Удавом, Джейме Ланнистер превратился в Трубадура, Эурон Грейджой — в Бармалея, а Бран Старк — в Маугли.

Восхищённые зрители снова потребовали продолжения и накидали художнику идей в комментариях. По их мотивам была создана третья часть иллюстраций из серии «Игра мультфильмов», в которой Теон Грейджой превратился в грустного ослика Иа-Иа, могучая Бриенна Тарт стала домомучительницей Фрекен Бок, а магическая красная женщина Мелиссандра перевоплотилась в Дюдюку Барбидокскую.

1. Кейтилин и Нед Старки — мама и папа из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Спокойный и рассудительный Папа и любящая, но весьма боевая Мама из мультфильма «Трое из Простоквашино» — неплохие претенденты на роль Кейтилин и Неда Старков.

2. Мелиссандра — Дюдюка Барбидокская из мультфильма «Подарок для слона»

Обладающая магическими способностями и неравнодушная к красному цвету героиня мультфильмов «Подарок для Слона"и «Клад» Дюдюка Барбидокская — хороший претендент на роль Красной жрицы Мелиссандры.

3. Питер Бейлиш — почтальон Печкин из Простоквашино

Печкин — настоящая тёмная лошадка во вселенной «Простоквашино», особенно в самых первых сериях. Вроде бы посылку принёс, а вроде и не отдаёт. Вот так же и Петир Бейлиш расчётливо дёргал на ниточки, а многие фанаты упорно желали его видеть на Железном троне в финале сериала. Но не срослось. Ну и внешность, конечно же, весьма подходящая!

4. Бриенна Тарт — домомучительница Фрекен Бок из мультфильма «Малыш и Карлсон»

Однозначно самая боевая и волевая женщина всея «Союзмультфильма» Фрекен Бок отлично подходит на роль Бриенны Тарт. Единственное отличие — Фрекен Бок была более неравнодушна к рыжим мужчинам в самом расцвете сил.

5. Оберин Мартелл — Попугай Кеша

И Попугай Кеша, и Оберин Мартелл — оба самовлюблённые нарциссы и любят болтать, и обоих эта болтовня довела до печального исхода.

6. Теон Грейджой — Ослик Иа-Иа

Немного чёрного юмора После потери одной важной части тела и Ослик Иа и Теон Грейджой были надолго выбиты из колеи. Правда, у Ослика всё закончилось более благополучно.

7. Давос Сиворт — Капитан Врунгель

Луковый рыцарь Давос Сиворт подобно Капитану Врунгелю избороздил немало морей и из всех переделок выходил сухим.

8. Одичалый великан Вун Вун — Громозека из мультфильма «Тайны третьей планеты»

В компанию к другим персонажам «Тайны третьей планеты» из второй части картинок добавляется великан Громозека, превратившийся в одичалого великана Вун Вуна.

Какой персонаж вам понравился больше всего? Какого героя вы хотели бы добавить?