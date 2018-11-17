1. Джоффри Баратеон и Тирион Ланнистер — Малыш и Карлсон

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» наконец завершился. Фанаты прощаются с любимыми героями, а творческие люди упражняются в создании мемов, арт-портретов и сочиняют альтернативные концовки. Сыктывкарский художник, публикующийся в Сети под именем Прокопий Уляшов, или просто Prokky, решил превратить «Игру престолов» в «Игру мультфильмов». Так, Тирион Ланнистер стал Карлсоном, Джон Сноу — Пятачком, а Дейенерис превратилась в Чебурашку.

«Игра престолов» закончилась. Фанаты пишут петиции с требованием переснять 8-й сезон с нормальными сценариями, но… как насчёт переснять всю сагу с героями советских мультиков? Нарисовал серию артов с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев мира «Песни Льда и Пламени». В комментариях можно предлагать кандидатуры на роль персонажей, которые не попали в первую подборку! — прокомментировал свои работы автор и пообещал вскоре нарисовать продолжение и опубликовать на своей странице в Instagram.

2. Джон Сноу и Самвел Тарли — Пятачок и Винни-Пух

3. Дейенерис Таргариен и дракон Дрогон — Чебурашка и Крокодил Гена

4. Сандор «Пёс» Клиган и Арья Старк — Волк и Заяц из мультсериала «Ну, погоди!»

5. Роберт Баратеон — пухлый Кот из мультфильма «Возвращение блудного попугая»

6. Санса Старк и Рамси Болтон — Принцесса и Людоед

7. Варис — Водяной

8. Король Ночи и Белые Ходоки — хоккеисты из мультфильма «Шайбу! Шайбу!»

Ранее «Ридус» писал, как героям «Игры престолов» поменяли пол и некоторые от этого даже выиграли. Джон Сноу очень милой девушкой получился.

Другие фантазёры сделали персонажей фэнтезийной саги участниками первых Олимпийских игр, прошедших в Вестеросе. Даже Король Ночи поучаствовал!