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Дейенерис — Чебурашка, Тирион — Карлсон: «Игра престолов» стала мультиком

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  • 22 мая 2019, 15:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

1. Джоффри Баратеон и Тирион Ланнистер — Малыш и Карлсон

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» наконец завершился. Фанаты прощаются с любимыми героями, а творческие люди упражняются в создании мемов, арт-портретов и сочиняют альтернативные концовки. Сыктывкарский художник, публикующийся в Сети под именем Прокопий Уляшов, или просто Prokky, решил превратить «Игру престолов» в «Игру мультфильмов». Так, Тирион Ланнистер стал Карлсоном, Джон Сноу — Пятачком, а Дейенерис превратилась в Чебурашку.

⚔ «Игра престолов» закончилась. Фанаты пишут петиции с требованием переснять 8-й сезон с нормальными сценариями, но… как насчёт переснять всю сагу с героями советских мультиков? 😄 Нарисовал серию артов с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев мира «Песни Льда и Пламени». В комментариях можно предлагать кандидатуры на роль персонажей, которые не попали в первую подборку! 😉 📌 — прокомментировал свои работы автор и пообещал вскоре нарисовать продолжение и опубликовать на своей странице в Instagram.

2. Джон Сноу и Самвел Тарли — Пятачок и Винни-Пух

3. Дейенерис Таргариен и дракон Дрогон — Чебурашка и Крокодил Гена

4. Сандор «Пёс» Клиган и Арья Старк — Волк и Заяц из мультсериала «Ну, погоди!»

5. Роберт Баратеон — пухлый Кот из мультфильма «Возвращение блудного попугая»

6. Санса Старк и Рамси Болтон — Принцесса и Людоед

7. Варис — Водяной

8. Король Ночи и Белые Ходоки — хоккеисты из мультфильма «Шайбу! Шайбу!»

Ранее «Ридус» писал, как героям «Игры престолов» поменяли пол и некоторые от этого даже выиграли. Джон Сноу очень милой девушкой получился.

Другие фантазёры сделали персонажей фэнтезийной саги участниками первых Олимпийских игр, прошедших в Вестеросе. Даже Король Ночи поучаствовал!

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«Это просто эмоции»: депутат от КПРФ обматерила подписчиков в соцсети

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© ok.ru

© ok.ru

Депутат Ивановской областной думы от КПРФ Юлия Тимофеева вступила в бурную перепалку со своими подписчиками в социальной сети «Одноклассники».

Причиной конфликта стала опубликованная на странице политика фотография заброшенной могилы ветерана Великой Отечественной войны с замечаниями по адресу допустившего такое ивановского губернатора Станислава Воскресенского.

Не всем подписчикам Тимофеевой это понравилось. Несколько пользователей обвинили ее в пиаре на популярной теме, среди критиков были и бывшие товарищи депутата по партии. Ивановский политик не полезла за словом в карман и ответила резко и нецензурно.

Поведение Юлии Тимофеевой вызвало неудовольствие ее коллег в облдуме, прежде всего — ее председателя Марины Дмитриевой, которая сочла выходку в «Одноклассниках» неприемлемой. Дмитриева поручила фракции коммунистов в законодательном собрании разобраться в ситуации.

Сейчас депутат уже удалила запись, ставшую причиной скандала. При этом она извинилась перед обруганными подписчиками.

Юлия Тимофеева — уроженка Ивановской области, города Кинешмы. В КПРФ она состоит с 2009 года, а в 2018 году была избрана в региональный парламент.

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