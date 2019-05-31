1. Серсея и Джейме Ланнистеры — Принцесса и Трубадур из «Бременских музыкантов» (верхнее фото)

Художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов, публикующийся в соцсетях под ником Prokky, продолжает фантазировать на тему сериала «Игра престолов», превращая героев Мира Льда и Пламени в персонажей советских мультфильмов. «Ридус» уже публиковал Дейнерис Таргариен в роли Чебурашки, Джона Сноу в образе Пятачка, а Тириона Ланнистера в виде Карлсона. По многочисленным просьбам подписчиков, автор решил нарисовать вторую часть иллюстраций, в которых Кхал Дрого стал Бонифацием, Миссандея и Серый Червь — Мартышкой и Удавом, Джейме Ланнистер превратился в Трубадура, Эурон Грейджой — в Бармалея, а Бран Старк — в Маугли.

2. Бран Старк, Ходор, Оша и Рикон — герои мультфильма «Маугли»

3. Тормунд, Игритт и Манс Налётчик — герои «Тайны третьей планеты»

4. Кхал Дрого — Бонифаций

5. Берик Дондаррион и Торос из Мира — герои мультфильма «Жил-был Пёс»

6. Миссандея и Серый Червь — Мартышка и Удав из мультфильма «38 попугаев»

7. Эурон Грейджой — Бармалей

8. Его Воробейшество и Томмен Баратеон — Кот и Котёнок по имени Гав

Бонус: Сценаристы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — герои мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве».

Иллюстрация «И так сойдёт!» посвящается всем недовольным финальным сезоном сериала.

Какой герой вам понравился больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях!