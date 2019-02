Симоньян отвергла возможность блокировки FB после удаления проектов RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не ожидает блокировки Facebook в России после удаления администрацией социальной сети ряда дочерних аккаунтов российского новостного телеканала. Такое заявление журналист сделала, комментируя произошедшее изданию «СНЕГ.TV».

Я думаю, что о блокировке Facebook речь не идет ни в связи с этой ситуацией, ни в принципе. Даже таких слухов не слышала, — рассказала Маргарита Симоньян.

При этом главред не смогла уточнить, поспособствуют ли последние события ускоренному принятию законопроекта о суверенном интернете.

Это не ко мне вопрос, я не занимаюсь законодательством. Я не участвую в этом вопросе, — добавила собеседница издания.

Напомним, об удалении администрацией социальной сети дочернего проекта RT, носившего название In the Now, в понедельник утром сообщила сама главный редактор канала.

Фейсбук заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров! У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешным — 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook! — написала она на странице в Twitter.

Как впоследствии объяснила Симоньян, In the Now был удален после выхода репортажа CNN. Американские журналисты указали на взаимосвязь между RT и ее дочерним проектом.

На Facebook миллионы аккаунтов и проектов, для которых не указаны источники финансирования. Собственно, если бы от нас это потребовали, мы бы раскрыли источники — мы никогда их не скрывали, — отметила Маргарита Симоньян.

По ее словам, аффилированность RT и In the Now была очевидной и ни от кого не скрывалась. В качестве аргумента она указала на то, что в роли ведущей роликов, публикуемых на In the Now, выступала штатная журналистка RT Анисса Науэй.