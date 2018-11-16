Симоньян отвергла возможность блокировки FB после удаления проектов RT
- 18 февраля 2019, 13:01
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян не ожидает блокировки Facebook в России после удаления администрацией социальной сети ряда дочерних аккаунтов российского новостного телеканала. Такое заявление журналист сделала, комментируя произошедшее изданию «СНЕГ.TV».
Я думаю, что о блокировке Facebook речь не идет ни в связи с этой ситуацией, ни в принципе. Даже таких слухов не слышала, — рассказала Маргарита Симоньян.
При этом главред не смогла уточнить, поспособствуют ли последние события ускоренному принятию законопроекта о суверенном интернете.
Это не ко мне вопрос, я не занимаюсь законодательством. Я не участвую в этом вопросе, — добавила собеседница издания.
Напомним, об удалении администрацией социальной сети дочернего проекта RT, носившего название In the Now, в понедельник утром сообщила сама главный редактор канала.
Фейсбук заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров! У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешным — 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook! — написала она на странице в Twitter.
Как впоследствии объяснила Симоньян, In the Now был удален после выхода репортажа CNN. Американские журналисты указали на взаимосвязь между RT и ее дочерним проектом.
На Facebook миллионы аккаунтов и проектов, для которых не указаны источники финансирования. Собственно, если бы от нас это потребовали, мы бы раскрыли источники — мы никогда их не скрывали, — отметила Маргарита Симоньян.
По ее словам, аффилированность RT и In the Now была очевидной и ни от кого не скрывалась. В качестве аргумента она указала на то, что в роли ведущей роликов, публикуемых на In the Now, выступала штатная журналистка RT Анисса Науэй.
Войти через социальные сети: