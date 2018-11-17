Трамп передумал менять власть в Иране

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что не стремится к смене режима в Иране. Заявление прозвучало менее чем через месяц после введения новых санкций и угроз Трампа уничтожить иранский режим военным путем в случае нападения «на что-либо американское».

«Трамп выступил с речью на заседании Кабмина в Белом доме, не сообщив подробностей о достигнутом прогрессе [в переговорах с Ираном], но госсекретарь США Майк Помпео заявил на заседании, что Иран готов к переговорам по своей ракетной программе», — сообщает агенство Рейтер.

«Мы не ищем смены режима, но мы хотим, чтобы они ушли из Йемена», — цитирует слова президента США издание The Hill. «Они хотят поговорить, и мы посмотрим, что получится», — добавил Трамп.

Напомним, текущий кризис на Ближнем Востоке связан с односторонним выходом США из международного соглашения с Ираном, получившего название Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое было заключено в 2015 году. Оно предусматривало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза. 8 мая 2018 года президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из «ядерной сделки» с Тегераном. В ноябре прошлого года вновь вступили в силусанкции США против нефтяного сектора Ирана.

В Тегеране избегают публичных признаний в производстве ядерного оружия, однако на деле занимаются шантажом стран Запада, постепенно повышая уровень обогащения урана на своем ядерном реакторе в Араке. Угрозы адресованы, в том числе, странам Евросоюза, которые совместно разрабатывают полностью независимый от Вашингтона механизм поддержки торговых обменов (INSTEX). Этот механизм позволит расплачиваться за поставки иранской нефти в условиях американских санкций. В Тегеране настаивают на скорейшем запуске INSTEX, однако европейские компании опасаются санкций США.



Очередной виток напряженности в ситуации вокруг Ирана начался с того, что 20 июня 2019 года бойцы КСИР уничтожили американский военный беспилотник. 24 июня Белый дом ввел новые санкции против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи. Трамп заявил, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до полного уничтожения. В ответ в иранском парламенте заявили, что в случае американской агрессии армия Ирана уничтожит Израиль за 30 минут. Кроме того, президент Ирана распорядился повысить максимальный уровень обогащения урана на реакторе в Араке.

