Телеканал «Россия 24» оконфузился со словом «аферисты»

В заставке к видеосюжету под названием «В сетях аферистов» сотрудники телеканал «Россия 24» допустили грубейшую орфографическую ошибку в слове «аферисты», заменив «а» на «о».

На этот ляп в эфире обратил внимание паблик MDK, опубликовавший скриншот заставки.

Инцидент произошел утром 13 июля. Заставка с заголовком «В сетях оферистов» появилась в эфире в то время, как ведущая зачитывала подводку к сюжету.

Журналисты «России 24» уже не первый раз отличаются своей невнимательностью к словам и фактам. Например, в августе 2017 года они перепутали Якутию с Японией, на что обратили внимание пользователи Twitter.

В январе 2018 года «Россия 24» назвала посла Украины в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка одним из семи украинцев, погибших во время теракта в гостинице Intercontinental в Кабуле. По словам же самого дипломата, в момент своей «гибели» он находился в Душанбе.

Ранее «Ридус» рассказывал о нелепой ошибке, допущенной создателями программы Первого канала «Сегодня вечером». В выпуске от 27 апреля, посвященном 75-летию со дня рождения выдающегося актера Олега Янковского, в ряду его фотографий почему-то оказался портрет другого замечательного артиста — Леонида Филатова.

До этого в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» фото лидер-вокалиста британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера выдали за снимок молодого Леонида Парфенова.

