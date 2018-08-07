На Первом канале перепутали Олега Янковского с Леонидом Филатовым

Создатели программы Первого канала «Сегодня вечером» допустили нелепую ошибку.

В выпуске от 27 апреля, посвященном 75-летию со дня рождения выдающегося актера Олега Янковского, в ряду его фотографий почему-то оказался портрет другого замечательного артиста - Леонида Филатова.

Этот снимок появился в качестве одной из иллюстраций к словам режиссера Карена Шахназарова, работавшего с Янковским на картине «Цареубийца». «Он всегда знал, что он — артист», — сказал генеральный директор «Мосфильма», после чего последовало слайд-шоу из фотографий Янковского. Однако открыло галерею фото Филатова, не имевшего никакого отношения ни к сюжету, ни к самой передаче.

На видеозаписи программы этот фрагмент появляется через 1 час 37 минут после начала.

Олег Янковский, известный по фильмам «Служили два товарища», «Полеты во сне и наяву», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо», скончался 20 мая 2009 года в возрасте 65 лет после тяжелой болезни.

Леонид Филатов, снявшийся в таких картинах, как «Экипаж», «Город Зеро», «Успех» и «Забытая мелодия для флейты», умер 26 октября 2003 года в возрасте 56 лет.

Ранее в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» фото лидер-вокалиста британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера выдали за снимок молодого Леонида Парфенова.