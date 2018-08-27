Легенду рок-музыки выдали за молодого Парфенова в шоу Ксении Собчак

Новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» с участием известного телеведущего Леонида Парфенова стал ознаменовался забавным казусом.

Дело в том, что фото лидер-вокалиста британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера выдали за снимок молодого Парфенова.

Фотография Джаггера, на которой, по мнению создателей шоу, изображен Парфенов, появляется почти через 4 минуты после начала передачи.

По всей видимости, редакторы взяли фото из Google, поскольку по запросу «молодой Леонид Парфенов» — этот снимок шел пятым по счету.

В паблике Mestame предположили, что этот снимок могли взять из блога Рустема Адагамова, где он отмечает необычайную схожесть Парфенова и Джаггера в молодости.

На самом же деле фото рок-музыканта сделано Пьером Фурнье перед концертом в мюзик-холле «Олимпия» в 1966 году.

Ранее сообщалось, что администрация сайта YouTube удалила новые видео с каналов российских журналистов Юрия Дудя и Леонида Парфенова, которые успели собрать миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев.

До этого стало известно, что Парфенов сделал перезапуск своей популярной программы «Намедни» на YouTube-канале Parfenon.