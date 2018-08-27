Легенду рок-музыки выдали за молодого Парфенова в шоу Ксении Собчак
- 11 апреля 2019, 17:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» с участием известного телеведущего Леонида Парфенова стал ознаменовался забавным казусом.
Дело в том, что фото лидер-вокалиста британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера выдали за снимок молодого Парфенова.
Фотография Джаггера, на которой, по мнению создателей шоу, изображен Парфенов, появляется почти через 4 минуты после начала передачи.
По всей видимости, редакторы взяли фото из Google, поскольку по запросу «молодой Леонид Парфенов» — этот снимок шел пятым по счету.
В паблике Mestame предположили, что этот снимок могли взять из блога Рустема Адагамова, где он отмечает необычайную схожесть Парфенова и Джаггера в молодости.
На самом же деле фото рок-музыканта сделано Пьером Фурнье перед концертом в мюзик-холле «Олимпия» в 1966 году.
Ранее сообщалось, что администрация сайта YouTube удалила новые видео с каналов российских журналистов Юрия Дудя и Леонида Парфенова, которые успели собрать миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев.
До этого стало известно, что Парфенов сделал перезапуск своей популярной программы «Намедни» на YouTube-канале Parfenon.
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