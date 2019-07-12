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002014

В Подмосковье агрессивный водитель сбил полицейских

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

В подмосковном городе городе Протвино водитель Ford Focus наехал на полицейских при проверке документов, в результате чего они получили травмы, но все равно сумели задержать агрессивного водителя.

«При задержании правонарушитель — 35-летний местный житель, оказал сопротивление. При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, массой более четырех граммов», — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Теперь водителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

За последние месяцы произошло сразу несколько подобных случаев. В апреле в Москве инспектора ГИБДД сбил водитель такси, находящийся в состоянии наркотического опьянения. Следствию он сообщил, что не заметил полицейского.

Помимо простых алкоголиков и наркоманов инспекторы страдают и от обнаглевших «мажоров» из самых обеспеченных слоев общества. В мае полицейского сбил Тимур Галлямов — сын бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова. После задержания он признал, что находится под воздействием кокаина.

Но самой громкой стала история 15-летней школьницы из Челябинска, сбившей в состоянии алкогольного опьянения на «Мерседесе» своей бабушки сотрудника ГИБДД. В итоге ее признали виновной в трех грабежах и вымогательстве денег у товарищей по классу и приговорили к условному сроку, а наезд на инспектора суд даже не рассматривал, поскольку она совершила это преступление раньше, чем наступает уголовная ответственность за насилие, опасное для жизни и здоровья представителя власти.

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