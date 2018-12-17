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В деле сбившей инспектора ДПС школьницы появились новые подробности

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© Михаил Почуев/ТАСС

История 15-летней школьницы из Челябинска, сбившей на Mercedes сотрудника ГИБДД, обрастает все новыми подробностями.

В поле зрение правоохранителей девочка попала еще в 2016 году, рассказали в прокуратуре Ленинского района города.

Тогда она была привлечена к административной ответственности за побои.

Как сообщает РЕН ТВ, в мае нынешнего года Дарья Ж. 2003 года рождения уже стала фигуранткой уголовного дела — о вымогательстве и грабеже. По имеющимся у следствия данным, в мае она вымогала у своей сверстницы тысячу рублей, а спустя несколько дней украла у двух девочек золотые серьги.

Украденные ювелирные украшения она попросила сбыть в ломбард своего знакомого, уже успевшего получить паспорт.

По данным телеканала, девочка воспитывается в полной семье, однако состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и характеризуется как агрессивный ребенок, держащий в страхе сверстников и даже учителей.

Ранее «Ридус» писал, что челябинская школьница сбила 17 ноября инспектора ДПС, пытавшегося остановить Mercedes-Benz E-class 200, которым она управляла в состоянии алкогольного опьянения.

При обыске в ее комнате обнаружили и изъяли боевой револьвер с патронами.

РЕН ТВ отмечает, что суд над Дарьей Ж. проходит в закрытом режиме. Известно, что свою вину она не признала. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

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