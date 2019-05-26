СМИ: сын экс-сенатора сбил сотрудника ДПС в Москве

Водитель автомобиля Land Cruiser, остановленный на Кутузовском проспекте сотрудниками ДПС, отказался показать документы и попытался скрыться.

Его догнали на светофоре на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц, где молодому человеку пришлось остановиться.

Этот момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как инспектор подбегает к внедорожнику, чтобы задержать беглеца. Однако тот жмет на газ и сбивает с ног стража порядка. Выехав на тротуар, автомобиль объезжает стоящие на светофоре машины и скрывается.

Позже нарушителя все-таки удалось задержать. По данным РЕН ТВ, им оказался Тимур Галлямов, сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает РИА Новости, пострадавший полицейский госпитализирован с переломом голени.

