10+ любопытных идей для тех, кто хочет татуировку на ладонях

Далеко не все согласятся, что делать татуировки на ладонях — это хорошая идея. Да и место не сказать, чтобы лёгкое для работы, к тому же краска будет быстро выцветать. Тем не менее, оказывается множество неординарных людей делают татуировки на ладонях рук и хвастаются результатом в интернете. Собрали для вас самые любопытные идеи — от солнца и звёзд до брокколи и ножниц, если вдруг вы тоже захотите раскрасить свои руки.

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Ранее «Ридус» рассказывал о творчестве художницы, создавшей татуировки, которые светятся на коже. Выглядит это как настоящая магия.

Также мы публиковали классные идеи парных татуировок для тех, кто влюблён, подборку 3D-тату, которые вызывают мурашки, и примеры фантастических татуировок, которые дополняют реальность.

Самым отчаянным будет любопытно взглянуть, какие тату делают люди на шее и какими рисунками украшают пальцы рук.

Если же вы сделали неудачный рисунок на коже, не отчаивайтесь! Посмотрите, как даже самые неудачные татуировки талантливые мастера превращают в шедевры.

А у вас есть татуировка? Где? Расскажите нам в комментариях, очень интересно!