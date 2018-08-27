10+ смелых идей для тех, кто хочет сделать татуировку на шее

Удивительно, но люди делают татуировки на любых частях тела — от интимных до самых, казалось бы, неподходящих. Так, «Ридус» уже писал, как люди накалывают рисунки прямо на пальцы рук, и некоторые варианты смотрятся весьма любопытно. Теперь собрали для вас фото смельчаков, которые сделали татуировки на шее. И это весьма спорная и вызывающая, но очень необычная идея.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Ранее «Ридус» рассказывал о творчестве художницы, создавшей татуировки, которые светятся на коже. Выглядит это как настоящая магия.

Также мы публиковали классные идеи парных татуировок для тех, кто влюблён, подборку 3D-тату, которые вызывают мурашки, и примеры фантастических татуировок, которые дополняют реальность.

Если же вы сделали неудачный рисунок на коже, не отчаивайтесь! Посмотрите, как даже самые неудачные татуировки талантливые мастера превращают в шедевры.

А у вас есть татуировка? Где? Расскажите нам в комментариях, очень интересно!