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10+ смелых идей для тех, кто хочет сделать татуировку на шее

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  • 13 июня 2019, 14:19
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Удивительно, но люди делают татуировки на любых частях тела — от интимных до самых, казалось бы, неподходящих. Так, «Ридус» уже писал, как люди накалывают рисунки прямо на пальцы рук, и некоторые варианты смотрятся весьма любопытно. Теперь собрали для вас фото смельчаков, которые сделали татуировки на шее. И это весьма спорная и вызывающая, но очень необычная идея.

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Ранее «Ридус» рассказывал о творчестве художницы, создавшей татуировки, которые светятся на коже. Выглядит это как настоящая магия.

Также мы публиковали классные идеи парных татуировок для тех, кто влюблён, подборку 3D-тату, которые вызывают мурашки, и примеры фантастических татуировок, которые дополняют реальность.

Если же вы сделали неудачный рисунок на коже, не отчаивайтесь! Посмотрите, как даже самые неудачные татуировки талантливые мастера превращают в шедевры.

А у вас есть татуировка? Где? Расскажите нам в комментариях, очень интересно!

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