Пять иранских катеров устроили погоню за британским танкером

Американские СМИ сообщили о попытке катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), остановить британский танкер в Ормузском проливе, подогрев тем самым разгоревшийся в июне ирано-американский конфликт.

Согласно сообщению телеканала CNN, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров КСИР. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер, сопровождался фрегатом Королевского военно-морского флота Великобритании «Монтроуз», поэтому команда танкера не стала менять первоначальный курс. Иранские моряки удалились после того, как орудия фрегата взяли их катера на прицел.

Свидетелем инцидента стал пилот находившегося неподалеку американского самолета. Телеканал утверждает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента, сделанная с борта этого самолета.



В Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) информацию о попытке захвата танкера иранцами подтвердили. «Мы в курсе сообщений о том, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции сегодня осуществляли в Ормузском проливе враждебные действия и совершали попытки помешать проходу торгового судна British Heritage под флагом Соединенного Королевства», — заявил ТАСС капитан первого ранга Билл Урбан.

Напомним, текущий кризис на Ближнем Востоке связан с односторонним выходом США из международного соглашения с Ираном, получившего название Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое было заключено в 2015 году. Оно предусматривало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза. 8 мая 2018 года президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из «ядерной сделки» с Тегераном. В ноябре прошлого года вновь вступили в силу санкции США против нефтяного сектора Ирана.

В Тегеране избегают публичных признаний в производстве ядерного оружия, однако на деле занимаются шантажом стран Запада, постепенно повышая уровень обогащения урана на своем ядерном реакторе в Араке. Угрозы адресованы, в том числе, странам Евросоюза, которые совместно разрабатывают полностью независимый от Вашингтона механизм поддержки торговых обменов (INSTEX). Этот механизм позволит расплачиваться за поставки иранской нефти в условиях американских санкций. В Тегеране настаивают на скорейшем запуске INSTEX, однако европейские компании опасаются санкций США.



Очередной виток напряженности в ситуации вокруг Ирана начался с того, что 20 июня 2019 года бойцы КСИР уничтожили американский военный беспилотник. 24 июня Белый дом ввел новые санкции против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи. Трамп заявил, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до полного уничтожения. В ответ в иранском парламенте заявили, что в случае американской агрессии армия Ирана уничтожит Израиль за 30 минут.