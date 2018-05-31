На Первом канале разоблачили «отравление» Алибасова

Музыкальный продюсер Бари Алибасов и его сын Бари Алибасов-младший стали героями программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, где их обвинили в обмане общественности по поводу нашумевшей истории с отравлением.

«Сын Бари Алибасова в очередной раз подробно описал события того дня, когда его отцу потребовалась помощь врачей. Внимательно выслушав молодого человека, эксперты нашли много нестыковок в его истории. Более того, проверка на детекторе лжи показала, что утку о смерти артиста запустил именно его сын. Он же придумал историю с пропажей любимого кота папы», — сообщает kp.ru.



Сам Алибасов-старший заявил, что не помнит, в какой больнице лежал и какой жидкостью отравился. Под сомнение его слова поставил профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов. «Он ни одного часа в коме не был… Он просто был под обезболивающим, седативными препаратами. Какая кома, господа?», — заявил медик.

Шарипов отметил, что «если бы был ожог 4-й степени, мы бы с вами вот так не сидели». «Таких как вы я сотню лечил в свое время, с ожогами и не только. Ожог 3-й или 4-й степени — это пищевод умер. У вас, Бари, пищевод нормального человека», — подчеркнул профессор.

Проверка на полиграфе показала, что у музыканта не было ни потери памяти, ни отравления, а жидкость для прочистки труб он отпил намеренно, а затем выплюнул. В довершении всего в эфире показали фрагмент переписки помощника Алибасова с одним из врачей примерно за месяц до госпитализации, из которого следует, что диагноз для него был подобран заранее. «Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — написал помощник. Врач ответил: «Мы тоже решили, что мозг и желудок».

После этого продюсер покинул студию, а выяснять морально-этическую сторону дела с ведущими и гостями шоу на повышенных тонах остался его сын.



Напомним, 4 июня 72-летний Бари Алибасов был госпитализирован в институт Склифосовского с диагнозом ожоги пищевода четвертой степени. Причиной ожогов было названо то, что он случайно выпил средство для очистки труб. Когда Алибасова выписали из больницы, он устроил скандал со своими родственниками.

Пока Алибасов находился на лечении, окружение продюсера рассказывало журналистам во всех подробностях о пропаже, поиске и обретении его кота, а также раскрыло детали его предполагаемого завещания.

Ранее некоторые медики предполагали, что история с отравлением Алибасова могла быть спланированной инсценировкой. На это сын продюсера в разговоре с «Ридусом» ответил, что диагноз его отца могут подтвердить в больнице, где он лечился. Затем он все же признал, что история с отравлением принесла им рекламных предложений на 26 миллионов рублей, а PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин публично заявил, что «спектакль» был нужен для поддержания популярности и уровня доходов его клиента.