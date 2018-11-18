Медведчук назвал Януковича и Азарова предателями

Влиятельный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не общается с бывшими президентом Украины Виктора Януковича и премьер-министром Николаем Азаровым, поскольку считает их «предателями».

«Янукович никогда не был пророссийским, он был „проянуковичевским“. Он, Азаров — они два года врали про „европейский выбор“ для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну», — написал Медведчук в среду в Twitter.

«Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой», — добавил он.



Напомним, Виктор Медведчук является одним из самых опытных украинских политиков. В разное время он занимал посты главы Администрации президента Украины, первого вице-спикера Верховной рады, трижды избирался народным депутатом в украинский парламент, возглавлял Социал-демократическую партию Украины и входил в Совет национальной безопасности и обороны этой страны.

В настоящее время Медведчук возглавляет общественное движение «Украинский выбор», которое выступает за присоединение Украины к Таможенному союзу и федеративный принцип устройства государства. На съезде движения 29 января 2019 года он заявил о необходимости образования автономного региона Донбасс с собственным парламентом и правительством.



Недавно Виктор Медведчук выступил посредником в переговорах, которые завершились передачей Украине ее пленных граждан. Политические противники обвиняют Медчедчука в продвижении интересов России и государственной измене, в феврале 2019 года Генпрокуратура Украины завела на него уголовное дело по соответствующей статье. В прошлом году члены националистических организаций Украины устроили погром в офисе Медведчука в центре Киева.



Виктор Янукович, занимавший должность президента Украины с февраля 2010 по февраль 2014 года, с помощью российских спецслужб покинул территорию страны на фоне массовых беспорядков и угрозы своей жизни. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Экс-президента Украины заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Решение суда Янукович не признал.

