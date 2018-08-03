Особенности разных стран нарисовали в остроумных комиксах

1. Про личное пространство (верхнее фото)

В одних странах люди общаются на очень близком расстоянии, даже с незнакомцами — это считается проявлением уважения, например, в Аргентине. В других странах личное пространство неприкасаемая зона и ценится выше всего — например, в Норвегии и Финляндии. Люди, стоящие на остановке в пяти метрах друг от друга — это абсолютная норма — рассказывает художник и путешественник Малахи Рэй Ремпен ( Malachi Ray Rempen ).

Гейм-дизайнер и карикатурист, как он сам себя называет, вырос в Альбукерке, Нью-Мексико, а в настоящее время живёт в Берлине, Германия, с многокультурной семьёй, включая одну кошку. Малахи очень любит путешествовать, объехал всю Европу, Америку и побывал в Африке, а в свободное от странствий время художник рисует забавные комиксы об особенностях разных стран. Весёлые иллюстрации не отличаются высоким мастерством, зато наполнены юмором и интересными различиями между жителями разных стран.

2. Про системы наблюдения

В западной Европе нельзя ступить и шагу, чтобы не попасть в объектив какой-нибудь камеры. В восточной Европе камер гораздо меньше, зато из окон и с лавочек на тебя всё время с любопытством глазеют местные жители.

‎3. Про названия городов

‎Вы бывали в Уэльсе? А когда-нибудь смотрели на карту Уэльса? Я и подумать не мог, что где-то в мире существуют такие нелепые названия городов! Как вам Понтргайдфендигейд? А Лланибиддер? Лланфиейнджел! Понтарддулаис! Считаете, что я сам придумал эти слова? А вот и нет! Взгляните на карту и убедитесь, что это названия реальных городов и деревень Уэльса.

4. Про ландшафт

В разных странах люди очень по-разному воспринимают окружающий ландшафт. Например, Швейцария — страна гор, а Нидерланды — равнина.

5. Про уборку за питомцами

Шуточный комикс про то, как прекрасная Франция немного испортила впечатления о себе. Оказалось, здесь довольно остро стоит проблема уборки за своими питомцами — местные жители делают это весьма неохотно, поэтому гуляя по французским улицам, постоянно рискуешь наступить в собачьи экскременты. Возможно, только мне так не повезло, но говорят, что правительство Франции хочет использовать камеры наблюдения, чтобы находить и штрафовать людей, которые не убирают за своими собаками.

6. Про белые ночи в Исландии

В Исландии летом вообще не темнеет! Почти три месяца в году здесь круглые сутки светло, представляете? Не понимаю, как можно жить и спать в таких условиях и не сойти с ума?!

7. Про различия между американскими штатами

США, наверное, самая необычная страна, в которой я бывал. У каждого штата свои особенности. Например, если вы спросите дорогу в Лос-Анджелесе, то услышите в ответ набор цифр — многие улицы здесь пронумерованы. В Нью-Йорке весь трафик крутится вокруг метро, маршруты обозначены буквами, и местные жители часто спорят, как быстрее добраться до того или иного места. А вот в Небраске всё проще — ты просто идёшь вперёд и в конце концов приходишь туда, куда нужно.

8. Про еду в Италии

Итальянцы любят принимать гостей и охотно угощают их обедами и ужинами! Но делают это в таких количествах, что далеко не каждый в состоянии справиться с такой обильной трапезой.

9. Про погоду в Британии

Если вы любите дожди и пасмурное небо, тогда вам стоит посетить Великобританию. Здесь очень переменчивая погода, у местных жителей даже есть поговорка: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут — и она изменится». Многие британцы всё время носят с собой зонт, потому что дождь может начаться в любой момент.

10. Про кофе после обеда

Интересно, что итальянцы пьют капучино только утром, до полудня. Если туристы попросят, они вряд ли откажут, но будут очень удивлены и даже слегка раздражены, если вы закажете капучино после обеда.

Какие интересные факты вас удивили и позабавили?

Серия весёлых комиксов о путешествиях называется Itchy Feet, на русский язык их перевели на портале ComicHub.

А если вы хотите ещё посмеяться, посмотрите, как хозяйка салона красоты нарисовала забавные комиксы о непростых клиентах.

А вот пап всего мира позабавят иллюстрации, которые нарисовал отец двоих детей о своей жизни и приключениях в декрете.