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Хозяйка салона красоты рисует смешные комиксы о непростых клиентах

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  • 19 марта 2019, 14:53
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

28-летняя Мария Зык живёт в Екатеринбурге и руководит своей небольшой студией красоты. А в свободное от ноготочков и ресничек время рисует забавные бьюти-комиксы о буднях мастеров и непростых клиентах. На своей страничке в Instagram Мария рассказывает, что по образованию она журналист, но работать по специальности не захотела и решила открыть собственный бизнес. А рисовать любит с детства и даже училась в художественной школе.

Вдохновение для своих рисунков девушка черпает в происходящем вокруг и радуется, что чаще ей встречаются клиенты с чувством юмора, которые не обижаются, узнавая себя в смешных комиксах. Творчество екатеринбуржской художницы уже оценили почти пять тысяч человек, которые с удовольствием лайкают и комментируют яркие иллюстрации.

В портфолио Марии также есть юмористические комиксы об отношениях с мужем. Ищите их ниже.

А вот и юмористические комиксы художницы об отношениях с мужем

А вот и сама красавица-художница

Узнали себя в этих комиксах?

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