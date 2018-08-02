Папа двоих детей нарисовал смешные комиксы о своей жизни в декрете

Норвежский художник Столе Герхардсен (Ståle Gerhardsen) замечательно рисует и растит двоих детей. Он — тот самый отец, который сам пошёл в декретный отпуск по уходу за ребёнком вместо любимой супруги и на себе почувствовал все прелести воспитания отпрысков. А в этом случае реальность, как известно, сильно отличается от ожиданий. Свои ежедневные приключения и эмоции он нарисовал в забавных комиксах, в которых каждый папа узнает себя.

Обычно у меня миллион проектов одновременно. Я создаю фрески и граффити, участвую в выставках и творческих проектах. Но когда родился мой второй ребёнок, я решил отложить всё и сосредоточиться на сыне. С детьми каждый день случается так много смешных, странных и классных ситуаций, которые я хотел прочувствовать на себе. А потом я нарисовал это. Маленький сын стал идейным вдохновителем, дочка помогала раскрашивать иллюстрации, а жена сделала корректуру. Так что эти комиксы — наш семейный продукт, — рассказал художник.

1. Все дети любят скидывать особо ценные вещи в унитаз, да?

2. Поход по магазинам обычно превращает родителей в мулов.

3. Важное качество успешного папы — молниеносная реакция.

4. И умение вовремя надеть подгузник.

6. Личное пространство? Не, не слышал.

7. Главное — всегда сохранять самообладание.

8. Например, когда купаешь ребёнка.

9. И когда кормишь его.

10. И особенно когда укладываешь спать.

11. К вечеру желание выкинуть белый флаг становится почти непереносимым.

12. Но в декрете тоже есть время для отдыха. Когда ребёнок спит.

13. А потом с новыми силами — улыбаться и танцевать!

По мотивам своих комиксов Столе выпустил книгу «Pappaperm», которая стала очень популярной.

А вот и сам художник и автор комиксов.