Папа двоих детей нарисовал смешные комиксы о своей жизни в декрете
- 15 января 2019, 14:14
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Норвежский художник Столе Герхардсен (Ståle Gerhardsen) замечательно рисует и растит двоих детей. Он — тот самый отец, который сам пошёл в декретный отпуск по уходу за ребёнком вместо любимой супруги и на себе почувствовал все прелести воспитания отпрысков. А в этом случае реальность, как известно, сильно отличается от ожиданий. Свои ежедневные приключения и эмоции он нарисовал в забавных комиксах, в которых каждый папа узнает себя.
Обычно у меня миллион проектов одновременно. Я создаю фрески и граффити, участвую в выставках и творческих проектах. Но когда родился мой второй ребёнок, я решил отложить всё и сосредоточиться на сыне. С детьми каждый день случается так много смешных, странных и классных ситуаций, которые я хотел прочувствовать на себе. А потом я нарисовал это. Маленький сын стал идейным вдохновителем, дочка помогала раскрашивать иллюстрации, а жена сделала корректуру. Так что эти комиксы — наш семейный продукт, — рассказал художник.
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