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«Почему нет?»: группа «На-На» готова выступить в Грузии

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© Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

© Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

Участник группы «На-На» Владимир Политов заявил, что коллектив готов выступить в Грузии, поскольку музыка не имеет отношения к политике.

«Сегодня звонили, приглашали выступить в Грузии. Мы сказали: «Почему нет?» — приводит РИА Новости слова Политова, сказанные им на пресс-конференции.

Ранее в беседе с агентством продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал, что его коллектив больше никогда не будет выступать в Грузии из-за «гнусной выходки» грузинского журналиста оскорбившего президента России.

Как ранее рассказывал «Ридус», ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» нецензурным оскорблениям в адрес президента России Владимира Путина, а также его покойных родителей.

Позже руководство телеканала отстранило журналиста от работы на два месяца, но отказалось его увольнять.

В Госдуме РФ высказались за экстрадицию Габунии в Россию и привлечение его к уголовной ответственности. Однако президент России Владимир Путин выступил против возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста. «Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — сказал он.

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