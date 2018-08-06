В Европе обнаружили новую проблему с Boeing 737 MAX

Список из пяти проблем, связанных самолетами Boeing 737 MAX, направило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и компании, производящей эти авиалайнеры, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В EASA отметили, что до возвращения самолетов в эксплуатацию эти проблемы необходимо устранить.

В частности, в Агентстве сообщили о новой проблеме, связанной с невозможностью отключить автопилот в чрезвычайных ситуациях.

Отмечается, что это может привести к неспособности пилотов взять на себя управления до того момента, как воздушное судно начнет терять высоту.

Кроме того, в EASA уже ранее отмечали неполадки с триммером, неисправность угла атаки, несоответствующую подготовку пилотов и риски, связанные с программным обеспечением. Сейчас они также вошли в список проблем, которые необходимо устранить, отмечает газета «Известия».

Ка сообщал «Ридус», в июне более четырехсот пилотов гражданской авиации, прошедших подготовку на самолетах Boeing 737 MAX, подали к авиапроизводителю иск из-за сокрытия дефектов данной модели. Пилоты пожаловались, что попусту потеряли время и и деньги во время учебы, а теперь вынуждены сидеть без работы и страдать.

Напомним, многие страны поставили под вопрос эксплуатацию самолетов «Боинг 737 MAX» после гибели 184 пассажиров компании Lion Air в результате авиакатастрофы в Индонезии в 2018 году и гибели 157 клиентов и сотрудников компании Ethiopian Airlines в результате авиакатастрофы в Эфиопии в 2019 году.

Данные бортовых самописцев указали на возможное сходство двух этих катастроф, а затем выяснилось, что от американских пилотов поступали жалобы на проблемы с управлением самолетов этой модели. В одной из жалоб пилот заявил об аномалии в работе автопилота, которая привела к кратковременному пикированию. В другой жалобе второй пилот указал, что у самолета накренился нос после того, как при взлете был включен автопилот, а когда автопилот отключили, то ситуация нормализовалась.

В настоящее время считается, что проблемы у самолетов «Боинг 737 MAX» могли случиться из-за ошибок в автоматизированном программном обеспечении MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которое способно вмешиваться в управление самолетом. MCAS компенсирует особенности конструкции 737 MAX, у которых во время полета задирается нос, но в некоторых ситуациях работает некорректно и может спровоцировать катастрофу.

Росавиация временно запретила полеты «Боинг 737 MAX» в воздушном пространстве России, так же поступили многие другие страны мира, включая США. В результате акции концерна «Боинг» значительно подешевели.