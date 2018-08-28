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Сотни пилотов подали иск к «Боингу» из-за проблем с «737 MAX»

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© clidstrom/flickr.com

© clidstrom/flickr.com

Более четырехсот пилотов гражданской авиации, прошедших подготовку к полетам на самолетах «Боинг 737 MAX», подали к авиапроизводителю иск из-за сокрытия дефектов данной модели. Пилоты пожаловались, что попусту потеряли время и и деньги во время учебы, а теперь вынуждены сидеть без работы и страдать.

Как сообщает телеканал ABC News, участники коллективного иска обвиняют компанию в «беспрецедентном сокрытии недостатков в конструкции» лайнера, который стал одной из самых продаваемых моделей компании, но теперь не летает. Конкретная сумма иска не называется, но известно, что речь идет о миллионах долларов.

Дефекты в конструкции «Боинг 737 MAX» привели к крушению двух самолетов этой модели и последующему запрету на их полеты по всему миру, указано в иске. В связи с этим пилоты «продолжают страдать из-за значительных потерь в заработной плате».

Напомним, многие страны поставили под вопрос эксплуатацию самолетов «Боинг 737 MAX» после гибели 184 пассажиров авиакомпании Lion Air в результате авиакатастрофы в Индонезии в 2018 году и гибели 157 человек пассажиров авиакомпании Ethiopian Airlines в результате авиакатастрофы в Эфиопии в 2019 году.

Данные бортовых самописцев указали на возможное сходство двух этих катастроф, а затем выяснилось, что от американских пилотов поступали жалобы на проблемы с управлением самолетов этой модели. В одной из жалоб пилот заявил об аномалии в работе автопилота, которая привела к кратковременному пикированию. В другой жалобе второй пилот указал, что у самолета накренился нос после того, как при взлете был включен автопилот, а когда автопилот отключили, то ситуация нормализовалась.

В настоящее время считается, что проблемы у самолетов «Боинг 737 MAX» могли случиться из-за ошибок в автоматизированном программном обеспечении MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которое способно вмешиваться в управление самолетом. MCAS компенсирует особенности конструкции «737 MAX», у которых во время полета задирается нос, но в некоторых ситуациях работает некорректно и может спровоцировать катастрофу.

Росавиация временно запретила полеты «Боинг 737 MAX» в воздушном пространстве России, также поступили многие другие страны мира, включая США. В результате акции концерна Boeing значительно подешевели.

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