СМИ узнали о жалобах пилотов на Boeing 737 MAX

Американские СМИ узнали о жалобах пилотов на самолеты Boeing новой модели 737 MAX. Один из таких лайнеров по неизвестным пока причинам на днях разбился в Африке через несколько минут после взлета.

Телеканал CNN со ссылкой на федеральную базу данных США сообщает, что в одной из жалоб пилот заявил об аномалии в работе автопилота, которая привела к кратковременному пикированию. В другой жалобе второй пилот указал, что у самолета накренился нос после того, как при взлете был включен автопилот, а когда автопилот отключили, то ситуация нормализовалась.

Журналисты сопоставили эту информацию с теми немногими сведениями, которые известны об авиакатастрофе в Африке, и нашли их схожими. Пилоты разбившегося самолета перед гибелью успели сообщить диспетчерам о проблемах с управлением и запросили экстренную посадку в аэропорту вылета.

Накануне руководство Boeing решило рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета. На этот шаг авиастроительная корпорация пошла после того, как многие страны мира ввели временный запрет на полеты самолетов этой модели вплоть до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Ранее временно приостановили полеты Boeing 737 MAX Эфиопия и Китай, к ним присоединились Великобритания и Норвегия, Германия, Франция, Сингапур, Австралия, Малайзия, Вьетнам, Оман, Турция, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Индия. После некоторых раздумий аналогичное распоряжение отдал президент США Дональд Трамп. В результате акции концерна Boeing подешевели более чем на 3% всего за день.

Напомним, Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший рейсом ET302 из Аддис-Абебы в Найроби, разбился 10 марта. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек, включая трех граждан России — супругов Екатерину и Александра Поляковых, а также Сергея Вяликова.