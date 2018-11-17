10 смешных комиксов о том, что чувствуют органы внутри нас
- 05 июля 2019, 18:08
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Про то, что внутри человеческого тела ни на секунду не останавливается работа и постоянно кипит жизнь, знает каждый. А что если пофантазировать на эту тему и представить, о чём разговаривают между собой наши внутренние органы? Иллюстратор Леонид Кхан (Leonid Khan) решил проиллюстрировать, с какими сложностями каждый день сталкиваются органы человека, которые обеспечивают бесперебойную работу нашего организма. Его смешные комиксы были опубликованы в аккаунте nefunnies в Instagram и собрали там почти 40 тысяч лайков. Как думаете, что сказала бы вам ваша печень, желудок и мозг, если б они могли?
1. Аппендикс
2. Желчный пузырь
3. Мозг и мочевой пузырь
4. Желудок
5. Печень, кишка и желудок
6. Сердце
7. Зубы
8. Печень
9. Кровь и мозг
10. Сперматозоиды и матка
Голос какого органа вы бы хотели ещё услышать? Расскажите нам в комментариях!
Ранее «Ридус» публиковал иллюстрации, которые придумал художник, представив, если бы еда умела разговаривать. Очень забавно получилось.
А ещё почитайте, что бы сказали вам вещи, которыми вы пользуетесь каждый день, если б они могли. Узнаете много нового.
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