найти ×
   
  • USD +0.18
    63.58
  • EUR +0.12
    71.66
СохранитьСохранено0
×

102594

10 смешных комиксов о том, что чувствуют органы внутри нас

Small dd3dc5f883
  • 05 июля 2019, 18:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Про то, что внутри человеческого тела ни на секунду не останавливается работа и постоянно кипит жизнь, знает каждый. А что если пофантазировать на эту тему и представить, о чём разговаривают между собой наши внутренние органы? Иллюстратор Леонид Кхан (Leonid Khan) решил проиллюстрировать, с какими сложностями каждый день сталкиваются органы человека, которые обеспечивают бесперебойную работу нашего организма. Его смешные комиксы были опубликованы в аккаунте nefunnies в Instagram и собрали там почти 40 тысяч лайков. Как думаете, что сказала бы вам ваша печень, желудок и мозг, если б они могли?

1. Аппендикс

2. Желчный пузырь

3. Мозг и мочевой пузырь

4. Желудок

5. Печень, кишка и желудок

6. Сердце

7. Зубы

8. Печень

9. Кровь и мозг

10. Сперматозоиды и матка

Голос какого органа вы бы хотели ещё услышать? Расскажите нам в комментариях!

Ранее «Ридус» публиковал иллюстрации, которые придумал художник, представив, если бы еда умела разговаривать. Очень забавно получилось.

А ещё почитайте, что бы сказали вам вещи, которыми вы пользуетесь каждый день, если б они могли. Узнаете много нового.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
15660251читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
34617886читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

20063541читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4243805читать позжечитаю позже