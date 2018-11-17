10 смешных комиксов о том, что чувствуют органы внутри нас

Про то, что внутри человеческого тела ни на секунду не останавливается работа и постоянно кипит жизнь, знает каждый. А что если пофантазировать на эту тему и представить, о чём разговаривают между собой наши внутренние органы? Иллюстратор Леонид Кхан (Leonid Khan) решил проиллюстрировать, с какими сложностями каждый день сталкиваются органы человека, которые обеспечивают бесперебойную работу нашего организма. Его смешные комиксы были опубликованы в аккаунте nefunnies в Instagram и собрали там почти 40 тысяч лайков. Как думаете, что сказала бы вам ваша печень, желудок и мозг, если б они могли?

1. Аппендикс

2. Желчный пузырь

3. Мозг и мочевой пузырь

4. Желудок

5. Печень, кишка и желудок

6. Сердце

7. Зубы

8. Печень

9. Кровь и мозг

10. Сперматозоиды и матка

Голос какого органа вы бы хотели ещё услышать? Расскажите нам в комментариях!

Ранее «Ридус» публиковал иллюстрации, которые придумал художник, представив, если бы еда умела разговаривать. Очень забавно получилось.

А ещё почитайте, что бы сказали вам вещи, которыми вы пользуетесь каждый день, если б они могли. Узнаете много нового.