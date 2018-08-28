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Если бы еда умела разговаривать: 10 забавных иллюстраций

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  • 06 мая 2019, 18:23
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Греческий иллюстратор Тео Зиринис (Teo Zirinis) прославился в интернете своими забавными иллюстрациями, на которых оживает еда и предметы обихода. На минималистических картинках автора эти герои делятся своими мыслями, переживаниями и радостями. Догадываетесь ли вы, на что может обидеться кружка кофе, что пугает хот-дог и как относится к жизни кусочек пиццы?

«Мне всегда было интересно, а что если бы предметы и еда имели собственный голос. Что бы они сказали? Я воплотил эти странные мысли в иллюстрациях и получилось довольно забавно», — говорит о себе художник, чьи безумные фантазии принесли ему уже более 90 тысяч подписчиков в Инстаграм.

1. Хот-дог напуган

2. Кофе обижается

3. Молоко думает о печенье

4. Лук и луковые колечки

5. Коротко об авокадо

6. А вы едите рис палочками или вилкой?

7. Печенье с предсказанием

8. Брокколи и фастфуд

9. Пицца философствует

10. Если бы вино оказалось у психолога

А вы фантазировали на тему, что бы сказали ваши вещи, если б могли говорить?

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