Мать двоих детей рассказала, как ей удаётся в 40 лет выглядеть на 20

Австралийка Джоан Петерс (Joanne Peters) опубликовала в соцсетях коллаж из двух фотографий, на одной из которых ей 20 лет, а на другой — 42, и, если не читать подпись к снимкам, угадать, на каком из них она моложе, весьма затруднительно. Интересно, что за преображение своей фигуры жительница Мельбурна взялась только в 38 лет. И благодаря усиленным занятиям спортом и особой диете мама двоих детей так преуспела, что сейчас обладает фигурой супермодели и каждый день собирает тысячи лайков под своими фотографиями в Instagram, на который подписались уже больше 200 тысяч человек.

Я никогда не была слишком толстой, весила 60—62 кг, но у меня было мало мышц и много жира, и поэтому фигура была вялой, я чувствовала себя слабой и крупной, мне не нравились мои формы, одежда сидела ужасно. Понадобилось время, чтобы понять: правильная еда — главное условие потери веса, — рассказала австралийка изданию The Daily Mail.

Свой путь к идеальной фигуре Джоан начала с того, что исключила из своего рациона фастфуд, полуфабрикаты, рафинированный сахар, практически все молочные продукты и начала тренироваться дома по пять раз в неделю. Эффект появился почти сразу — женщина сбросила пять килограммов.

Самая первая программа упражнений, которую я начала делать, — это 30-дневный курс Джиллиан Майклс, который я рекомендую всем, кто не знает, с чего начать. Благодаря этой программе быстро улучшается сила и выносливость.

После успешного начала австралийка увлеклась интервальным голоданием, когда в сутки полагается есть 8 часов, а голодать 16 часов или проводить один-два раза в неделю, питаясь только водой. По словам Джоан, именно про этот метод похудения подписчики задают ей больше всего вопросов.

Начало похудения стало для меня переломным периодом. И многие люди пишут, как сильно это повлияло и на них. Я уверена, что каждому нужно найти свой метод — тот, который сработает конкретно у вас. Для меня эффективным инструментом стало интервальное голодание. Сейчас я придерживаюсь растительной диеты с добавлением яиц и никогда ещё не чувствовала себя лучше, чем сейчас, — говорит Джоан.

Также мама двоих детей отметила, что вовсе необязательно ходить в тренажёрный зал, покупать громоздкое оборудование и записываться на дорогие процедуры. Не имея много свободного времени, женщина успешно занимается спортом дома.

Две самые дорогие вещи, что у меня есть, — это гантели, которые я уже несколько лет использую практически во всех моих тренировках, эллиптический тренажёр и утяжелители для лодыжек. После недавнего биометрического сканирования в тренажёрном зале я узнала, что мой метаболический возраст составляет всего 28 лет. И это подтверждает, что в любом возрасте можно сделать так, чтобы ваше тело выглядело лучше, чем когда-либо! — уверена австралийка.

Что касается диеты, Джоан Петерс часто публикует свои фото в окружении ежедневного рациона и подробно их комментирует, давая советы по питанию всем желающим.

Я не считаю калории, а просто предпочитаю есть как можно больше цельных продуктов с полезными белками, углеводами и жирами.

Однако больше всего лайков собирают фотографии австралийки из серии «до и после», которые лучше любых слов демонстрируют разницу между её фигурой в 20 лет и в 40.

Такая небольшая разница в размерах на самом деле может иметь огромное значение. Всего через несколько недель мне исполнится 43 года, но я никогда не была счастливее в моём теле, чем сейчас. И это те изменения, которых я добилась за последние несколько лет!

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