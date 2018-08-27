России пообещали «не прощать и не забывать» Крым

Политики стран Запада выступили с осуждением воссоединения Крыма и России, приурочив свои заявления к пятилетней годовщине этого события.

«Мы будем продолжать осуществлять политику непризнания незаконной аннексии, чтобы подтвердить нашу твердую веру в то, что Крым — это Украина», — сказала Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



Могерини выразила солидарность с заявлением Совета НАТО о том, что Альянс не признаёт и никогда не признает «незаконное присоединение» полуострова к России.



Посчитал важным высказаться и бывший посол США в России, экс-советник президента Барака Обамы, а ныне профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. «Сегодня 5 лет как Россия аннексировала Крым, нарушив одну из важнейших норм нашей международной системы. Аннексия никогда не может быть прощена или забыта», — написал Макфол в своем Твиттере.

Реагируя на эти заявления, МИД России напомнил Западу, что жители Крыма и Севастополя стали гражданами России по итогам демократического волеизъявления, приняв «судьбоносное решение — восстановить историческую справедливость и вернуться в свой родной дом».

«Не приходится удивляться поэтому, что ЕС и НАТО закрывают глаза на действия киевского режима и украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма. Продолжают пытаться „наказать“ крымчан за сделанный ими выбор, придумывать всё новые неизбирательные дискриминационные меры, идущие в разрез с нормами международного права и ущемляющие права жителей полуострова», — сказано в сообщении Департамента информации и печати МИД РФ.

«Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран», — подчеркнули российские дипломаты.

Напомним, 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией на референдуме о статусе своей республики проголосовало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты волеизъявления народа и ввели против региона санкции.