Лавров рассказал о просьбе США провести «правильный» референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что госсекретарь США Джон Керри, возглавлявший американское внешнеполитическое ведомство при президенте Бараке Обаме, неофициально признавал объективными результаты референдума по присоединению Крыма к России.

«Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно, — сказал Лавров. — В апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: „Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум“. Россия это предложение отвергла», — заявил Лавров в интервью РБК.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», — добавил министр.



Напомним, на официальном уровне США и их союзники не признают Крым частью России. В марте 2019-го политики стран Запада выступили с осуждением воссоединения Крыма и России, приурочив свои заявления к пятилетней годовщине этого события. Реагируя на данные заявления, МИД РФ напомнил Западу, что жители Крыма и Севастополя стали гражданами России по итогам демократического волеизъявления, приняв «судьбоносное решение — восстановить историческую справедливость и вернуться в свой родной дом».

16 марта 2014 года за воссоединение с Россией на референдуме о статусе своей республики проголосовало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты волеизъявления народа и ввели против региона санкции.

