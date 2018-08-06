10+ кошек, которые нашли реальную работу на свои лапки

Считается, что кошки — очень ленивые создания, которым лишь бы поспать да поесть. Однако некоторые из этих пушистых прохвостов отрицают все стереотипы и показывают, что тоже могут работать и приносить пользу обществу. Собрали для вас подборку котов, которые нашли реальную работу на свои лапки и трудятся в полиции, магазинах, парикмахерских, больницах, приютах и даже моделями.

1. Кот по кличке Мостик помогал строить Крымский мост. У него даже каска своя есть

2. Чёрный котик по прозвищу Радеменес работает сиделкой в приюте для животных

Радеменеса диагностировали с воспалением дыхательных путей, когда ему было 2 месяца. Он пережил серьёзное испытание и теперь живёт в приюте и помогает выздоравливать другим больным животным.

3. Усатый охранник магазина не позволяет собакам войти

4. В отеле Исландии кошка официально работает мышеловкой

5. «Когда-то я был бездомным котёнком, а теперь я полицейский. Следуйте за своей мечтой!»

6. Усатый менеджер в зоомагазине

7. Эта бродячая кошка пробралась в дом престарелых и устроилась на работу

8. Полковник Мяу на курсах повышения квалификации

9. Кот по кличке «Грязь» — главный работник и достопримечательность Музея железной дороги Невады. И он всегда выглядит так, как будто ему нужна ванна, но на самом деле это его уникальная расцветка

10. За сохранность продуктов в этом магазине отвечает кот

11. Мяу-ассистент доктора готов вас осмотреть

12. Лучший способ прорекламировать гаражную распродажу

13. У водителя эвакуатора есть кошка по имени Дикси с фирменным жилетом безопасности

14. Кот-кассир пристально следит за вашими покупками

15. Кто последний за едой или в очереди погладить котика?

16. Усатый менеджер по работе с тараканами

17. Ещё один кот-полицейский

18. Кот-спасатель в крутых очках

19. Кошка Тама много лет была начальником железнодорожной станции в Кинокаве, префектура Вакаяма, Япония

20. А эта пушистая кошечка работает моделью у своей хозяйки, которая вяжет крючком

21. Кошка Бетти Бу уже несколько лет работает в парикмахерской, приводя в восторг клиентов

22. Котик Чо — самый милый продавец рыбы на вьетнамском рынке

23. Уличная кошка Флорида забрела в фотостудию и получила работу модели

Интернет-пользователи пришли в восторг от трудолюбивых кошечек и поделились своими историями:

У меня был кот, который работал механиком. Каждый раз, когда осматривался мотор, менялось масло или открывался капот машины, он внимательно всё проверял. В конце концов это стало шуткой: «Эта машина прошла кошачий тест?». У меня есть дюжина фото с котом на моторе, на или под автомобилями. Вероятно, он работал в этой области в прошлой жизни :)

Мой парень однажды ездил на конную прогулку и встретил там кошечку, которая работала менеджером в местном офисе.

А мой кот был невероятным вратарем и не пропустил ни один гол в своей 19-летней карьере в моём коридоре.

Однажды я пошёл в небольшой магазин. Как только я вошёл, ко мне подошла кошка, потерлась о мои ноги, потом вскочила на прилавок и мяукнула. Владелец магазина появился с чёрного хода. Он сказал, что кошка всегда даёт ему знать, когда приходит клиент.

А ваши котики ленятся или тоже помогают вам, чем могут?