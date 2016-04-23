Уличная кошка забрела в фотостудию и получила работу модели

Полгода назад в технопарк «Твори-Гора» города Красноярска забрела бездомная кошка. Внимательно осмотрелась вокруг и решила остаться. Хвостатой страннице дали кличку Флорида, и сначала она выполняла функции экскурсовода: встречала посетителей и ходила за ними по зданию. А потом пушистую сотрудницу повысили в должности — она стала фотомоделью.

Флорида позирует детям на специально придуманном для неё курсе «Фотокотопрактика». Начинающие фотографы обожают снимать красавицу кошку и шутят, что она — модель формата plus size.

Аппетитные формы Флориды вполне объяснимы: кошечка, как и все её сородичи, больше всего любит спать и есть, а ещё обладает спокойным дружелюбным характером. Сотрудники центра говорят, что мохнатая коллега состоит на полном обеспечении их учреждения и получает зарплату — два пакетика корма каждый день.

«Кажется, в душе кошка Флорида считает себя директором нашего детского технопарка и обычно глядит на шумных учеников с прищуром, словно искренне недоумевая, чего они так вольготно ведут себя в её доме», — шутят работники «Твори-Гора».

Ранее «Ридус» рассказывал о котике, который продаёт рыбу на рынке, нарядившись в эпатажные костюмы. И никто не может устоять перед этим очаровательным усатым продавцом!

Также мы писали о кошке, которая четыре года работает в парикмахерской, выполняя очень важные обязанности. «Наша кошечка — настоящая звезда! — говорит хозяйка салона. — Люди приезжают к нам издалека специально, чтобы увидеть её».